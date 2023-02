American Express GBT et Amadeus reconduisent leur partenariat

American Express Global Business Travel et Amadeus ont renouvelé leur accord stratégique.



Le GDS fournira des solutions technologiques pour permettre à Amex GBT de mener à bien ses objectifs stratégiques et ses priorités commerciales.



" En tant qu’acteur majeur dans le secteur du voyage d’affaires, nous nous devons de fournir à nos clients la meilleure offre aérienne, hôtelière et terrestre, ainsi qu'une gamme complète de produits et de services ", souligne Rajiv Ahluwalia, EVP, Global Supplier Partnerships d'Amex GBT.



Grâce au renouvellement de cette collaboration technologique, Amex GBT bénéficiera d’une large gamme de solutions proposées par Amadeus afin de fournir un service et une assistance clientèle, ainsi que des solutions avancées dans la gestion des perturbations.



Amex GBT aura recours à Amadeus Travel Platform pour proposer à ses clients la gamme d’offres la plus large possible, y compris le contenu NDC, et ce, de manière efficace et évolutive via la "marketplace" d’Amex GBT.