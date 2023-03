Appli mobile TourMaG



Amex GBT revoit le format de son événement EVP en 2023 L'EVP 2023 se tiendra le 5 avril prochain à Paris

L'EVP 2023 revient le mercredi 05 avril à Paris. Cette année, Amex GBT a décidé de changer le format pour proposer une journée complète d'échanges avec des conférences, des temps de networking et la présentation du baromètre du voyage d’affaires. Drew Crawley, président d'Amex GBT, ouvrira la conférence à 10h et nous partagera la vision stratégique de l'entreprise.

Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 13 Mars 2023

5 avril 2023 à Paris, 9h30 à 19h, au Comet Meetings Bourse (35 rue Saint-Marc 75002 Paris).



" La journée commencera avec Drew Crawley, président d'Amex GBT, qui partagera la vision stratégique de l'entreprise. Puis Yorick Charveriat, vice-président et DG France d'Amex GBT présentera l'édition 2023 du Baromètre du Voyage d'Affaires ", indique la plateforme dans un communiqué.



Des conférences animées par Carole Poillerat auront lieu l'après-midi :



- Investir dans le voyage d'affaires, un placement à risque ?

- Le service, quel point d’équilibre entre le digital et l’humain ?

- Empreinte carbone, le vrai du faux



Bernard Thellier, ex-négociateur au GIGN et chargé de cours en psychologie comportementale à Paris II, clôturera la journée.



EVP 2023 : demandez le programme ! le programme de la 33e édition de l'EVP :



- 9h30 : Café d'accueil



- 10h à 10h30 : Keynote d'ouverture par Andrew Crawley - Président, American Express Global Business Travel



- 10h30 à 11h : présentation du Baromètre du voyage d'affaires 2023 par Yorick Charveriat - VP & Managing Director France, American Express Global Business Travel



- 11h à 13h : networking et visite des stands partenaires



- 13h à 14h : déjeuner



- 14h à 15h : conférences animées par Carole Poillerat :



14h05 à 14h25 : Investir dans le voyage d'affaires, un placement à risque ?

Elyes Mrad - Managing Director, Certares Management LLC ; Jonathan Coll - Directeur Associé, Idi

14h25 à 14h45 : Le service, quel point d’équilibre entre le digital et l’humain ?

Francis Lazarz - Global Head of Indirect Procurement, Chanel ; Arnaud Bernet - Director Mid & Large Markets France, American Express

14h45 à 15h05 : Empreinte carbone, le vrai du faux

Marie Thorn - Account Manager, EcoVadis ; Juliette de Maupeou - VP Climate & Sustainability, Capgemini Invest

- 15h30 à 15h30 : Pause



- 15h30 à 17h : Keynote de clôture par Bernard Thellier - ex-négociateur au GIGN et chargé de cours en psychologie comportementale à Paris II - (Panthéon-Assas). Il permettra de découvrir le rôle de l’inconscient dans les relations interpersonnelles. Car c’est bien lui qui dicte nos désirs, craintes, humeurs, pulsions… Il est également diplômé par le F.B.I. à la négociation « Specialized Topics Crisis ».



- 17h à 17h15 : Discours de clôture par Yorick Charveriat - VP & Managing Director France, American Express Global Business Travel



Voici en détails le programme de la 33e édition de l'EVP :

