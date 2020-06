Après les Etats-Unis, Voyage en français lance... Bordeaux !

Le choix de la nouvelle destination s’est fait assez naturellement, l’entreprise étant installée à Bordeaux.



Au total, ce sont 10 activités qui seront proposées. Tout au long du mois de juin, d’autres offres viendront enrichir ces premières propositions.



Parmi les activités proposées : découverte et initiation au street art à Bordeaux (55€/personne pour 3h30 d'activité) ; Atelier de dégustation et de création de son propre vin dans le Saint-Émilion (75€/adulte pour 1h30 d'activité) ; Bordeaux historique, entre incontournables et lieux insolites (45€/personne pour 3h30 d’activité) ; Pêche sportive dans le bassin d'Arcachon (à partir de 159€/personne, uniquement en privatif pour ½ journée d'activité.



Avec ce lancement, Voyage en français regroupe 3 entités : des sites de bons plans (Bons Plans Voyage New York, Bons Plans​Voyage Floride et Bons Plans Voyage Ouest américain), des guides de voyages (GO New York, Bons Plans Photos New York et l’application mobile BPVNY) et des agences (Bordeaux, New York, Miami, Chicago, Las Vegas, San Francisco et Los Angeles).