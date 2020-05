Assurever travaille sur un « Pack épidémie » Covid-19 pour la période estivale

une première étape avant une garantie plus complète

Matthieu Drouet et Jean-Philippe Lardennois, Les présidents associés d'Assurever, ont pris leur bâton de pèlerin et négocié auprès de certains porteurs de risques la prise en charge des frais médicaux, ainsi que le rapatriement des clients et de leur famille, victimes du COVID19 à destination.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 22 Mai 2020

