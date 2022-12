Austral Lagons offre une escale à Doha

Pour célébrer le beau parcours des Bleus, vice-champions du monde de football au Qatar, Austral Lagons offre à tous ses clients qui le souhaitent la possibilité de faire gratuitement une escale d'une nuit à Doha.



Cette offre est valable pour les clients volant sur Qatar Airways à destination des Maldives, des Seychelles et de Zanzibar.



Pour toute réservation effectuée entre le 19 décembre 2022 et le 31 janvier 2023 : l'offre comprend une nuit d'escale à Doha dans un hôtel 4* avec le petit déjeuner, hors transferts et activités optionnelles.



Parmi les incontournables de cette escale : le Souk Al Waqif et le Village Katara, le Musée National du Qatar conçu par Jean Nouvel et le Musée d’Art Islamique.