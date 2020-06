Austrian Airlines obtient une aide de 600M€ baisse de salaire et réduction des émissions de CO2

Austrian Airlines vient d'obtenir une aide de 600 millions d'euros pour garantir sa pérennité.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 9 Juin 2020

Austrian Airlines reçoit une aide financière d'un montant global de 600M€. Ce soutien financier se répartit entre une aide de l'Etat autrichien de 150M€ " pour couvrir les pertes liées aux coronavirus ainsi que les exigences écologiques imposées" , l'injection de 150M€ de capitaux propres par Lufthansa, et d'un prêt bancaire à rembourser d'ici 2026 à hauteur de 300M€.



" Austrian Airlines a été et est un élément fondamental de la stratégie multi-hub poursuivie par le groupe Lufthansa.



Grâce à ce plan de sauvetage, combiné à l'amélioration des conditions cadres des partenaires du système aéronautique autrichien, nous nous voyons en mesure de reconstruire Vienne en temps que plaque tournante et de relier l'Autriche à des destinations importantes en Europe et dans le monde entier ", a déclaré Carsten Spohr, directeur général du groupe Lufthansa.

Le plan de sauvegarde va notamment inclure des objectifs de réduction de CO2.



La durabilité fera partie des exigences demandées à la compagnie aérienne. Ainsi Austrian Airlines devra transférer le trafic de passagers vers les chemins de fer sur les vols court-courriers dans la mesure où une infrastructure adéquate est disponible et où l'accès direct à l'aéroport de Vienne est assuré sur la base d'un temps de voyage nettement inférieur à trois heures.



Autre pan de ce programme : les baisses de salaires des salariés. Les quelque 7 000 employés "apporteront une contribution de crise cumulée d'environ 300 millions d'euros en procédant à des réductions de salaire" indique un communiqué de presse .



Les plus de 1 000 partenaires commerciaux et fournisseurs d'Austrian Airlines apporteront également une contribution substantielle. Le volume des contrats pourrait être réduit de plus de 150 millions d'euros, en partie dans le cadre d'accords nouvellement conclus, en partie aussi par le biais de renonciations.



AUA, qui emploie près de 7000 salariés, a prévu de réduire de 25% de sa flotte à l'horizon 2022.

