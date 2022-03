Autopartage : Enterprise lance son service Car Share pour les entreprises

Malgré l’impact de la crise sanitaire sur les secteurs du tourisme et de la mobilité, Enterprise continue d’investir et d’afficher sa confiance dans la relance de l’économie française.



Le Groupe a annoncé en 2021 comme en 2022 des investissements dans de nombreux territoires français.



Enterprise possède à l’heure actuelle 155 agences en propre en France métropolitaine et réparties dans toutes les régions, et une flotte de plus de 15 000 véhicules dont plus des 3/4 est acquise auprès de constructeurs français.



En 2022, Enterprise prévoit d’embaucher 567 nouveaux collaborateurs dont 98 alternants et 219 jeunes diplômés, qui bénéficieront pour la plupart d’une formation au management interne.



En plus d’être spécialiste de la location de véhicules, Enterprise se focalise sur les domaines de la mobilité et des technologies.



Désormais, des services complets d’autopartage et de gestion des voyages sont disponibles.