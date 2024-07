Autopartage : Free2move veut accélérer sur le corporate L'interview de Lofti Louez, directeur général de Free2move.

Acteur de l’autopartage en Europe et aux Etats-Unis, Free2move veut gagner des parts de marché sur le corporate qui représente aujourd’hui 15%. Le point avec Lofti Louez, co-fondateur de Travelcar devenue Free2move en 2019.



Rédigé par Caroline Lelievre le Mercredi 10 Juillet 2024

TourMaG.com - Qui est Free2move ?



Lofti Louez : (ndlr : groupe automobile comprenant entre-autres les marques du groupe PSA), en 2019,



Au départ, nous avons fait un constat simple : il y avait beaucoup de voitures sur le marché, mais elles n'étaient pas assez utilisées. Seul 5% au maximum de leur temps étaient dédiées à l'usage, 95% restaient dans des parkings non utilisés.



Pour favoriser une plus grande utilisation des voitures, au lieu de les laisser dans des parkings à attendre leur propriétaire, nous avons lancé la location entre particuliers aux aéroports, et développé une application pour du libre-service. Free2move a été créé en 2016. Suite au rachat de Travelcar par Stellantisen 2019, Travelcar et Free2move sont réunis sous le nom Free2move.Au départ, nous avons fait un constat simple : il y avait beaucoup de voitures sur le marché, mais elles n'étaient pas assez utilisées. Seul 5% au maximum de leur temps étaient dédiées à l'usage, 95% restaient dans des parkings non utilisés.Pour favoriser une plus grande utilisation des voitures, au lieu de les laisser dans des parkings à attendre leur propriétaire, nous avons lancé la location entre particuliers aux aéroports, et développé une application pour du libre-service.



TourMaG.com – Comment cela fonctionne ?



Lofti Louez : Les véhicules sont équipés de boîtiers télématiques, qui les rend un peu plus intelligents. Ils permettent d'ouvrir, fermer et louer une voiture avec un téléphone, sans rencontrer un agent ou aller dans une agence. On descend en bas de chez soi, on localise une voiture et on l'ouvre.



Auparavant, il faut créer un profil avec le permis, la carte d'identité et la carte bleue. Une fois validé, vous pouvez louer toutes les voitures en libre-service en Europe et aux États-Unis avec la même application.



On passe d'un usage de 3% d'une voiture à un usage de 30% voire 40%.



L'ADN de l'entreprise est de mettre en place une location 100% digitale. Ce qui signifie s'affranchir des agences et des agents en amenant la voiture là où les clients sont, dans les aéroports ou bien dans les centres-villes. Nous avons entre 10 000 et 12 000 voitures disponibles plus ou moins partout en Europe, notamment à Paris, Rome, Milan, Madrid, Amsterdam ou Berlin.



Nous avons signé un partenariat avec Carigami, le premier broker à intégrer notre offre en libre-service pour leurs clients.



Autre activité : nous avons développé un logiciel qui permet aux concessionnaires de louer des voitures. Aujourd'hui, 3 000 concessions, toutes marques confondues, et implantés dans les 10 plus grands pays européens, utilisent notre solution logicielle pour faire de la location de voitures.



Toutes ces voitures sont disponibles sur le site de Free2move.



Bien souvent, la location sera moins chère qu'un loueur traditionnel ou alors la proposition de services sera meilleure, avec par exemple des cautions ou franchises plus faibles.



Les voitures sont neuves et le client à la garantie du modèle.



Free2move compte près de 1000 salariés. Notre objectif, à 2030, est de faire 2,8 milliards d’euros de chiffre d’affaires.

Free2move : les avantages du B2C offerts au B2B TourMaG.com - Comment se découpe votre activité entre le segment loisir et business ? Que proposez-vous aux voyageurs d’affaires ?



Lofti Louez : Le business représente 15%, le reste est du loisir.



Nous avons voulu rendre les avantages B2C à nos clients B2B en ajoutant la facturation centralisée. Nos principaux avantages sont le gain de temps, car le client se rend sur le parking, ouvre la voiture et prend la route, ainsi que le coût, inférieur à celui d'un taxi ou VTC.



Nous leur donnons la possibilité d'avoir un profil privé et un profil professionnel. Ils peuvent switcher entre les deux. Le voyageur B2B peut pré-réserver une voiture et annuler jusqu'à trois heures avant de prendre la voiture sans frais.



Nous ne fonctionnons pas à l’abonnement, le client paye à l'usage. Avec la même application, le client peut louer une voiture pour dix minutes comme pour trente jours.



Il peut sortir du pays, c'est-à-dire utiliser la voiture, faire du cross-border. Et on peut lui vendre du rachat de franchise.



Via l’application, l’employeur peut centraliser ses factures, avoir des rapports d'usage par salariés, regarder les factures par salarié, suivre les déplacements…

Borne de recharge : "le seul et unique frein au développement de la mobilité en centre-ville " TourMaG.com – Y a-t-il encore aujourd’hui des difficultés d’approvisionnement de véhicules électriques ?



Lofti Louez :



Aujourd’hui, nous replaçons les thermiques par des électriques un peu partout. La tendance de fond est de mettre plus de véhicules électriques dans les villes.



Grâce à notre réseau de concessionnaires, notre promesse est d’avoir toujours un large choix de mobilité en termes de véhicules et d'expérience client. Concernant l'approvisionnement en voitures électriques, nous n’avons plus de souci. Post- Covid , il n’y avait pas assez de main-d’œuvre, ni de camions pour répondre à la demande. Depuis, ces problèmes ont été réglés.Aujourd’hui, nous replaçons les thermiques par des électriques un peu partout. La tendance de fond est de mettre plus de véhicules électriques dans les villes.Grâce à notre réseau de concessionnaires, notre promesse est d’avoir toujours un large choix de mobilité en termes de véhicules et d'expérience client.



TourMaG.com - Quid des bornes de recharge ?



Lofti Louez : C'est le seul et unique frein au développement de la mobilité en centre-ville.



Ce n'est pas le cas à Paris. Nous travaillons avec Total Energies, qui opère le réseau de bornes électriques à Paris.



Nous n'avons pas de soucis à charger nos véhicules électriques à Paris.



Dans certaines villes d'Europe, il y a une volonté de passer aux véhicules électriques, mais les villes ne sont pas prêtes. Parfois, nous sommes dans l'obligation d’implanter des bornes dans nos parkings.



Notre objectif est d’aller vers une flotte 100% électrique, parce que l'on veut une mobilité durable. C'est dans l'ADN de l'entreprise.



Mais pour faire ça, il faut tout un écosystème. Je pense que les constructeurs ont été poussés à aller beaucoup plus vite que les pouvoirs publics. Ceux qui poussent, sont les derniers à répondre aux besoins du client.



Il faut toute l'infrastructure autour des villes. Parce que nos clients à Paris, ils vont aller en Normandie, ils vont aller dans l'Oise… A l’extérieur des villes, il faut aussi une infrastructure pour qu'ils puissent se recharger.



TourMaG.com - Quel est le taux d'adoption des véhicules électriques par les voyageurs d'affaires ?



Lofti Louez : Ils y vont parce que l'entreprise peut mettre en place une politique qui les oblige à utiliser que du véhicule électrique.



Pour une entreprise qui souhaite passer à l'électrique, utiliser des véhicules électriques en libre-service peut être une première étape avant d'acquérir des véhicules.



Nous pouvons observer que les fonctions financières utilisent le plus l’électrique. Ils ont vite compris que c'était plus intéressant que de louer chez un loueur traditionnel ou de prendre un taxi ou autre. Nos services sont 20 à 30% moins chers.

Objectif : "doubler la part du B2B d’ici deux à trois ans" TourMaG.com - Quelles sont vos ambitions sur le marché du voyage d’affaires ? Est-ce que vous aimeriez le développer ?



Lofti Louez :



Développer l'activité B2B nous permettrait de balancer notre usage sur toute la semaine.



Nos clients sont principalement des petits commerçants. Nous aimerions faire découvrir nos services à de grandes entreprises dont les sièges sociaux sont dans Paris. L’objectif est que Free2move devienne le moyen de déplacement privilégié de leurs salariés.



Nous avons plusieurs arguments à mettre en avant, dont la garantie d'utiliser des véhicules électriques, qui est une réponse aux enjeux de Notre ambition est de doubler la part du B2B d’ici deux à trois ans. L'usage du B2B est décorrélé du B2C. Le B2C va nous utiliser de jeudi à dimanche, c'est le pic de la demande, quand le B2B, fait appel à nous entre le lundi et le jeudi, en journée, ce qui n'est pas le cas du B2C.Développer l'activité B2B nous permettrait de balancer notre usage sur toute la semaine.Nos clients sont principalement des petits commerçants. Nous aimerions faire découvrir nos services à de grandes entreprises dont les sièges sociaux sont dans Paris. L’objectif est que Free2move devienne le moyen de déplacement privilégié de leurs salariés.Nous avons plusieurs arguments à mettre en avant, dont la garantie d'utiliser des véhicules électriques, qui est une réponse aux enjeux de RSE

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

