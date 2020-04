Axel Mazerolles (FTI Voyages) : "Nous avons plus de 700 produits France disponibles"

TourMaG.com - Comment et quand voyez-vous la reprise ?



Axel Mazerolles : Nous travaillons sur deux niveaux. Après le discours du Président de la République nous comprenons que la réouverture des frontières va être très compliquée. La reprise se fera par étape et nous souhaitons être prêts pour les agences de voyages.



A court terme FTI Voyages va s'occuper de la destination France. Belambra, Pierre et Vacances.... et beaucoup d'autres... nous avons une offre complète sur la France aussi bien à la mer, à la montagne et à la campagne. Nous avons d'ores et déjà en machine plus de 700 produits France.



A moyen terme, en parallèle nous travaillons à la relance des destinations étrangères. Actuellement nous nous repositionnons par rapport à l'activité économique, nous renégocions les charters... Nous sommes parmi les premiers à avoir lancé le Package Dynamique et tout les inventaires qui seront disponibles à la sortie de cette crise nous les proposerons.



Evidemment je n'ai pas de boule de cristal. La reprise se fera progressivement, nous ne serons pas sur un rythme normal. Les destinations ne seront pas toutes rouvertes en même temps. Toutefois nous avons la chance de travailler sur des destinations qui seront les premières à accueillir à nouveau des voyageurs, je pense notamment au Maroc.



Une chose est sûre le top 10 des destinations va être chamboulé. Les destinations proches, si elles sont à nouveau accessibles, vont tirer leur épingle du jeu.



Je reste optimiste pour l'avenir. Nous souhaitons rester ambitieux. Nous avons à coeur de relancer une belle dynamique dès qu'il sera possible. Nous avons tout pour réussir.



Le dé-confinement va susciter une envie d’évasion. Il faut rester positif.