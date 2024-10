BT Tours : Salaün Holidays a réussi son pari sur le marché belge

« Malgré une langue commune, la clientèle wallonne est différente de la clientèle française. Ce n’est pas évident pour un opérateur français de s’implanter sur le marché belge.



Michel Salaün a su employer la bonne recette en nous offrant une production complète de circuits de qualité en moyen-courrier et long courrier d’une part, et, d’autre part, en nous laissant carte blanche sur une production individuelle, et surtout en respectant une autonomie pour toute la logistique managériale.



Cette bonne attitude a permis de promouvoir une offre d’exception avec une commercialisation respectant la clientèle belge »

Il y a peu d'exemples de réussites de voyagistes français qui se sont exportés en Belgique.Plusieurs d'entre eux ont essayé et se sont cassé les dents, confirme, le patron de BT Tours. Il est vrai que le marché belge dominé par Thomas Cook et TUI a étéAinsi, dans ce contexte, BT Tours est-il devenu un généraliste important prenant de plus en plus de parts de marché en