Béarn Pyrénées : la Nouvelle-Aquitaine met en lumière la montagne ! une campagne de communication en deux volets

La Nouvelle-Aquitaine met à l'honneur la montagne... Des sommets sans ski de descente et qui se décline autrement : ski de fond, raquette, chiens de traineau... Grand espace, grand air, la montagne est aussi le lieu où l'on se retrouve. C'est à travers ces messages que le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Atout France et l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque a lancé une campagne de promotion pour un montant de 100 000 €.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 9 Février 2021





C'est notamment le cas pour le Comité Régional du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine, Atout France et l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque, qui ont lancé une campagne de communication pour promouvoir le tourisme de montagne, à hauteur de plus de 100 000€.



Faute d'ouverture des remontées mécaniques, les institutionnels ont décidé d'orienter leur message différemment. Depuis le vendredi 5 février dernier, l'opération se décline ainsi en deux volets.



Le premier : « Osez la liberté. Vivez intensément » (avec l'Agence d'attractivité et de Développement Touristiques Béarn Pays basque) a pour objectif de faire découvrir



Partenaire de #JeRedécouvreLaFrance Le second volet « Partir à la montagne pour se retrouver, direction le Béarn Pyrénées » (avec Atout France) a pour but d’attirer les touristes de Nouvelle-Aquitaine, de Bordeaux mais aussi ceux du bassin parisien, dans le cadre de la campagne globale déployé par Atout France « #JeRedécouvreLaFrance ».



Pour relayer cette campagne massivement, un plan média 360° conséquent est mis en oeuvre sur plusieurs supports de communication.



Par ailleurs, une page de promotion y est dédiée sur le site internet de réservation Lokapi, comparateur de locations de vacances.

