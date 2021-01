Bienvenue en Bourgogne Votre voyage sur-mesure en Bourgogne

Bienvenue en Bourgogne est une agence réceptive.

Forte de nombreuses années d’expérience, notre équipe conçoit et organise pour votre groupe un séjour sur mesure et clé en mains.



Rédigé par l'annuaire Partez en France le Jeudi 14 Janvier 2021

Dénomination :

Bienvenue en Bourgogne



Date de création :

2010



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM071100004



Notre agence réceptive est solidement implantée en Bourgogne, région au cœur de l’Europe.

Nous vous proposons de faire découvrir notre jolie Bourgogne Franche-Comté composée de 8 départements : Côte d’Or, Saône et Loire, Jura, Yonne, Nièvre, Doubs, Haute-Saône et Territoire de Belfort.



Que vous soyez un tour opérateur, une agence de voyages ou encore un groupe d’amis, confiez-nous votre projet.

Nous élaborerons ensemble votre programme sur mesure (hébergement, transport, restauration, visites, excursions, ateliers …).



Nous nous attacherons à vous proposer un séjour clé en mains en vous libérant de toutes les démarches sur place.

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires de qualité avec qui nous travaillons en toute confiance depuis de nombreuses années.





Un séjour sur-mesure selon toutes envies !

● Gastronomie : cours de cuisine, spécialités bourguignonnes, Route des Vins…

● Patrimoine culturel : Hospices de Beaune, Abbaye de Cluny, la Roche de Solutré…

● Evénements festifs : Festival International d’Opéra Baroque et Romantique à Beaune, Nocturnes de l’Abbaye de Fontenay…

● Loisirs : vélo, bateau, randonnée pédestre, golf, segway…



Nous vous proposons des séjours adaptés à tous vos souhaits :

● Tourisme de loisirs : selon vos envies, une parenthèse bourguignonne alliant gastronomie, découvertes…

● Incentive : envie de développer la cohésion de vos collaborateurs pour une société dynamique ? Programme sur-mesure avec des activités originales et des découvertes sur un thème défini.



Cours de cuisine



Participer à des cours de cuisine, en compagnie d’un chef bourguignon reconnu, c’est apprendre à connaître les produits locaux ainsi que les recettes typiques. Bien sûr, il sera nécessaire de les déguster ensuite ensemble avec pour accompagnement les vins de Bourgogne. Ce sera l’occasion de pouvoir accorder les mets avec les vins. A vos fourneaux !!



Festival International d’Opéra Baroque et Romantique à Beaune



Chaque année, durant 4 week-ends des mois de juillet et août, des artistes de renommée occupent la cour des Hospices de Beaune et vous font découvrir tout un répertoire baroque : opéras et oratorios.

Depuis sa création, le Festival a programmé plus d’une centaine d’Opéras et est considéré désormais comme le Festival lyrique européen de référence du répertoire baroque. Avis aux passionnés !



● Voyage d'Incentive



Un voyage de motivation, de récompense pour booster le dynamisme de vos collaborateurs ! Nous ferons de ce séjour un événement pour votre société. Activités, visites sur-mesure pour répondre à toutes vos attentes.







Horaires : 09h à 12h - 14h à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand - Néerlandais



Vos contacts :

Pascale GINGLINGER

Chargée d’affaires

contact@bienvenue-en-bourgogne.com

Tel : +33 (0)3 85 42 83 50

Mobile : +33 (0)6 15 48 91 87



Adresse postale : 20 rue Louis-Jacques Thénard – 71100 Chalon S/S



Site web : www.bienvenue-en-bourgogne.com



