Black Friday : FTI Voyages lance des réductions jusqu'à - 55%

FTI Voyages reste dynamique et crée des offres pour inciter les Français à réserver leurs vacances pour l’été 2021.



Surfant sur le plus grand événement shopping de l’année, le tour-opérateur vient d’ouvrir ses ventes « Black FTIDays » permettant de bénéficier de réductions sur de nombreuses destinations moyen et long courrier.



Ainsi, pour toute réservation effectuée entre le 17 et le 30 novembre 2020, les voyageurs peuvent profiter d’offres réduites jusqu’à 55 % sur une sélection de séjours été 2021.



« Malgré le contexte actuel, le désir de voyager et de réserver des voyages est toujours là. S’il n’est pas possible de voyager à l’étranger pour le moment nous sommes extrêmement optimistes pour 2021 et particulièrement pour les vacances d’été. A destination, les règles sanitaires sont strictes et nos partenaires aériens comme hôteliers mettent déjà tout en œuvre pour que les vacanciers profitent de leurs séjours en toute sécurité. Par ailleurs, cette crise mondiale impacte le pouvoir d’achat de nombreux foyers, il nous semble donc particulièrement important de renouveler notre opération Black FTIDays. Proposer des vacances accessibles à tous, cela fait vraiment parti de notre ADN, d’autant plus que toutes les réductions sont cumulables . », déclare Axel Mazerolles, Directeur Général de FTI Voyages.