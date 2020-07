Bons baisers d’Occitanie Méditerranée !

A l’Ouest du Rhône, immergez-vous dansC’est le pays des manades, des taureaux noirs et des flamants roses, des balades à cheval entre lagunes et terres salées, des virées à vélo et des couchers de soleil romantiques sur la plus sauvage des plages : l’Espiguette.Incontournables :Cet authentique village de pécheur est devenu, sans perdre son âme, une station balnéaire pleine de peps et un port de plaisance international.• Partez à l'aventure dans une manade et chevauchez Crin-Blanc pour découvrir la nature sauvage de Camargue avec la Cabane du Daladel. • Faites une visite-dégustation au Domaine royal de Jarras, le plus vaste vignoble d’Europe, à la découverte des fameux vins des sables.• Découvrez les marinas de Port Camargue en paddle