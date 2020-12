Bourgogne-Franche-Comté Tourisme relance son opération SORTEZCHEZVOUS Inciter les habitants de la région à consommer localement

Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et ses partenaires renouvellent pour une 2e saison, leur opération SORTEZCHEZVOUS. Un appel solidaire, en pleine crise sanitaire COVID-19, pour inciter les habitants de la région à consommer localement.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 10 Décembre 2020

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bourgogne-Franche-Comté et ses partenaires, les huit agences départementales de la région et les marques de destination Montagnes du Jura et Designed by Bourgogne, relancent leur appel solidaire SORTEZCHEZVOUS, créé au printemps 2020.



Une action collégiale qui vise à inciter les habitants de la région à consommer localement et qui " a rencontré un immense succès cet été, aussi bien en termes d’image qu’en termes de chiffres, au point de faire parler d’elle au-delà des frontières de la région ", indique le CRT dans un communiqué.



Elle vient notamment d’être récompensée lors des Trophées de la Communication 2020, dans la catégorie "Meilleure campagne de publicité réalisée par un organisme public".

Une offre est accessible du 1er au 31 décembre 2020 "Les Escapades Solidaires".



97 hôtels et 31 campings de la région qui ont accepté d’y adhérer en accordant une réduction de 25% dès la première nuitée achetée.



L’offre est accessible jusqu'au 31 décembre 2020, sur le site www.sortezchezvous.fr. Les nuitées achetées pourront être consommées jusqu’au 30 juin 2021.



Pour relayer cette campagne, un dispositif média a été mis en place sur la première quinzaine de décembre avec différents leviers optimisés pour garantir une couverture complète du territoire : publication dans la presse quotidienne régionale ; diffusion d’un spot radio dans toutes les principales grandes villes de la région ; diffusion d’un spot TV en replay sur MyTF1 et France TV et relais et sponsorisation digitale sur les réseaux sociaux. Profitant du contexte de Noël, période propice à la solidarité, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme et ses partenaires ont lancé une seconde saison depuis le 1er décembre 2020 :de la région qui ont accepté d’y adhérer en accordant unePour relayer cette campagne,a été mis en place sur la première quinzaine de décembre avec différents leviers optimisés pour garantir une couverture complète du territoire : publication dans la presse quotidienne régionale ; diffusion d’un spot radio dans toutes les principales grandes villes de la région ; diffusion d’un spot TV en replay sur MyTF1 et France TV et relais et sponsorisation digitale sur les réseaux sociaux.

