Business travel : CWT annonce sa recapitalisation

CWT a conclu un accord pour recapitaliser l'entreprise et lui permettre un apport de capitaux propres de 350 millions de dollars ainsi que l'effacement de sa dette à hauteur de 900 millions d'euros. Les "partenaires financiers" dont Barings LCC deviennent ainsi les nouveaux propriétaires majoritaires de CWT.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 15 Septembre 2021

CWT a conclu un accord avec des " partenaires financiers " représentant plus de 90 % de l'encours de sa dette afin de recapitaliser l'entreprise et de "renforcer sa position financière" selon un communiqué de presse.



Dans le cadre de cet accord conclu avec Barings LLC notamment, il est prévu un apport de capitaux propres de 350 millions de dollars, ainsi que la suppression de près de 900 millions de dollars dettes qui se montent au global à 1,5 milliard.



Il prévoit en outre des facilités de crédit "renouvelables ", " d'importantes liquidités à long terme" et le paiement intégral de l'ensemble des partenaires commerciaux et fournisseurs.



CWT prévoit de commencer "à solliciter l'approbation formelle du plan auprès de ses parties prenantes financières actuelles dans les prochaines semaines et de finaliser la mise en œuvre du plan plus tard dans l'année".

Michelle McKinney Frymire, directrice générale de CWT a déclaré : "Il s'agit d'une période importante et passionnante pour le voyage, car le secteur enregistre des augmentations significatives de la demande pour la première fois depuis le début de la pandémie.



Alors que nous augmentons notre capacité opérationnelle pour continuer à servir nos clients pendant la reprise, nous poursuivons nos objectifs stratégiques, notamment l'innovation et la fourniture de solutions de pointe. Nous sommes heureux d'aller de l'avant avec le soutien massif de nos partenaires financiers, qui deviendront les nouveaux propriétaires majoritaires de CWT, soulignant ainsi leur confiance dans le marché, dans CWT et dans notre stratégie et nos services."



Le communiqué n'a pas donné davantage d'information sur les autres partenaires financiers.

