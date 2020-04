CDT de l'Aube : la plateforme Corona-Espoir.fr développe les circuist-courts

L’équipe du Comité du Tourisme (CDT) de l’Aube, en collaboration avec les Offices de tourisme, a créé la plateforme participative « Corona-Espoir.fr » qui permet de référencer les initiatives locales afin de mettre en relation les consommateurs avec les producteurs et artisans locaux, et ainsi maintenir au maximum le commerce de proximité par le développement des circuits courts. (Plus de 60 annonces sont actuellement référencées).



Afin de favoriser les circuits courts, Pascal BRIE, président de la confédération des buralistes de l’Aube et son logisticien Pierre-Maurice LEDENT (Alliance distribution Troyes) mettent à disposition gratuitement une solution de livraison entre les bureaux de tabac presse qui servent alors de relais colis aux producteurs ou artisans.