CMA CGM investit 25 M€ pour redresser Brittany Ferries

Deux nouveaux navires propulsés au GNL sont prévus d’arriver l'année prochaine et en 2023 dans la flotte Brittany Ferries.Appelés Salamanca et Santoña, ces navires Ro-pax desserviront les lignes entre le Royaume-Uni et l’Espagne. En outre, Brittany Ferries se prépare à rajouter un nouveau service de fret ferroviaire à son offre multimodale : d'ici fin 2022, la compagnie proposera à ses clients un service de transport de remorques non accompagnées sur le réseau ferroviaire de la côte atlantique reliant Bayonne à Cherbourg.