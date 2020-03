CMV rapatrie des passagers avec une opération de transfert en mer

Mercredi 18 mars 2020, les navires Columbus et Vasco da Gama de la compagnie Cruise and Maritime Voyages (CMV), ont réalisé une opération de transfert en mer, à 12 miles nautiques des côtes de Phuket, en Thaïlande.



Les membres d'équipage et officiers ont procédé au transfert de 239 passagers, plus de 500 pièces de bagages ainsi que des provisions, le tout par tender (chaloupes). L'opération a débuté à 6h30 et était terminée à 12h00.



Ainsi, le Columbus entreprend actuellement un voyage de 7 842 miles nautiques directement vers le Royaume-Uni avec 907 passagers dont 602 ressortissants britanniques et 619 membres d'équipage à bord. Le voyage comprend une escale technique à Colombo, au Sri Lanka, puis via le canal de Suez avec une dernière escale technique avant de revenir à Tilbury le 13 avril 2020.



Vasco da Gama effectue un voyage de 2 837 miles nautiques directement vers l'Australie avec 952 passagers, dont 907 ressortissants australiens et néo-zélandais et 552 membres d'équipage à bord, qui arriveront à Fremantle (Perth) le 27 mars 2020.