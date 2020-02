CMV : les sept navires de la flotte réunis à Rotterdam

Ils arriveront à Rotterdam entre 9h et 10h et resteront au port toute la journée jusqu'en début de soirée, entre 17h et 18h.



Des navettes gratuites circuleront entre les navires pour permettre aux résidents locaux et aux touristes de les découvrir, de participer aux divertissements, et de profiter des animations folkloriques prévues à quai.



Des événements festifs seront également organisés dans la ville de Rotterdam avec des navettes gratuites à disposition pour les passagers.



Pour rappel, le programme de la saison inaugurale de Croisières Maritimes & Voyages est ouvert à la vente depuis le 2 janvier 2020.



La première brochure de la compagnie en France est actuellement en cours de diffusion et présente 19 croisières au départ du Havre et de Marseille, à destination de l'Europe du Nord, de la Méditerranée et mer Noire, des îles Canaries et Madère ainsi qu'un Tour du Monde de 124 jours / 123 nuits dans l'Hémisphère Sud.