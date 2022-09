Le navire Rotterdam (Holland America Line) en escale au Havre

C'est un événement plutôt exceptionnel. Le 17 octobre prochain, le navire Rotterdam, de la compagnie Holland America Line sera au Havre pour la journée.



A bord, seront présents Gus Antorcha, le président de Holland America Line, Nico Bleichrodt, le vice-président des ventes internationales et Joeri Vaessen, Manager France, Belgique, Luxembourg et Scandinavie de la compagnie.



Pour la petite histoire, le Rotterdam est le troisième navire de la série Pinnacle Class et le septième navire à porter ce nom chez Holland America Line, depuis la création de la compagnie il y a 150 ans.



Alors qu'il propose actuellement des croisières en Norvège, et des explorations en Scandinavie, en Islande et dans les îles du Nord, il s'apprête à récréer l'itinéraire emprunté il y a 150 ans par le Rotterdam I - le premier navire de la Holland America Line - qui, le 15 octobre 1872, a entrepris son voyage inaugural de Rotterdam à New York.



Exactement 150 ans plus tard, le 15 octobre 2022, Rotterdam VII quittera à nouveau Rotterdam avec des escales à Plymouth, en Angleterre - et aussi un passage au Havre - avant de mettre le cap sur New York et Fort Lauderdale, en Floride.



Le navire passera ensuite la saison dans les Caraïbes en naviguant sur des itinéraires tropicaux aller-retour au départ de Fort Lauderdale.



Pour rappel, il peut transporter 2 668 passagers et propose une offre de musique live en mer avec une collection exclusive de performances tous les soirs au Rolling Stone Rock Room, au Lincoln Center Stage, au Billboard Onboard, et au B.B. King's Blues Club.