CNewYork : faites découvrir New York à vos clients... en visite virtuelle

L’aventure vous offrira une première approche originale avec des anecdotes surprenantes sur la statue de la Liberté et Ellis Island, la petite île où tout à commencé. Un avant-goût de votre prochain voyage à New York !

Impossible de visiter New York ?Le site CNEWYORK, spécialiste de la Big Apple propose depuis juin 2019 des visites de New York en français, orchestrées par Laurène Hamilton,. Evidemment la crise liée au coronavirus a mis un coup d'arrêt à cette activité.Qu'à cela ne tienne !Le portail a décidé de s'adapter à la nouvelle donne et propose une visite virtuelle d'une heure imaginée par Laurène. Cette dernière a concocté une expérience interactive et multimédia en prenant les traits d'C'est donc une expérience inédite à la façon de "Retour vers le Futur", en direct via Internet !" peut-on lire sur le site.