CORS'ALPHA Touring and Events

Cors’alpha est un réceptif sur-mesure, authentique, spécialiste des voyages et de vos événements sur toute la Corse mais aussi à l’international ! Venez découvrir clés en main notre ile de beauté ; la confection de vos Events dans un cadre idyllique, l’organisation de vos séminaires selon vos envies. Notre connaissance approfondie de l’ile nous permet de concilier lieux insolites & créativité exclusive pour la mise en avant de vos demandes.

Dénomination :

CORS’ALPHA TOURING



Date de création :

2013



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM02A120014



Pour nous, le voyage sur-mesure est l'art ultime du voyage. C'est la rencontre inédite entre un nouveau lieu et nos clients ; une émotion et une passion. C'est pourquoi, chez Cors'alpha Touring nous avons développé des prestations individualisées autour de vos envies et selon vos besoins !

Des itinéraires classiques ou insolites (nos préférés), modifiable à l'envie. Avec Cors'alpha Touring, les plus beaux voyages sont sur-mesure, démesure comprise. Nous accordons de l’importance dans chaque projet et pour que chaque création de vos évènements soit identifiable à votre entreprise.



« La Corse on y va une fois par hasard, on y retourne toujours par Amour », pour la découverte de la richesse de notre patrimoine en étant éco-responsable tout au long de votre séjour.





Parce que chaque demande reste unique et que nos clients le sont aussi, nous vous garantissons le succès de vos représentations par notre savoir-faire pour un résultat discrètement luxueux.





• Des produits exclusifs à notre agence

• Un réceptif totalement indépendant et cultivant une véritable passion du voyage !

• Sur-mesure selon vos envies !

• Au fil du temps, nous avons su nous entourer de prestataires de qualités et se placer en tête des dernières tendances d'adresses insolites.

• Adhérent à la marque sanitaire « Safe Corsica » & « Eco-Responsable »



En couple

En famille

Groupes

Incentive

Individuel sur-mesure

PMR

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit

City-break

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Aventure

Concerts

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Navigation

Œnologie

Petit train

Plongée

Randonnée

Raquettes

Ski

Snorkeling

Spirituel

Sport

Surf

Vélo

Voyage de noces

Yoga

Mini groupe

Insolite

Bivouac

Ecolodge





• Un incentive week-end en hôtel 4* une Sté ingénierie française & ses 30 collaborateurs. Accueil & départ directement de l’aéroport en semi-rigides à la découverte du golfe d’Ajaccio & des Iles Sanguinaires, (prise en charge des valises et transfert sur le lieu d’hébergement, hôtel de charme 4*). Pause déj au domaine de Fica ECOLAB classé Natura 2000 en bord de mer & menu corse. Après-midi ludique avec chasse au trésor sur les traces de Napoléon à Ajaccio, puis soirée de gala sur la Rive-Sud. Dernier jour sur l'île avec activités sportives en bord de mer, randonnée jet-ski & initiation paddle, déjeuner spécialités de la mer, les pieds dans le sable avant le retour des participants.

• Un séminaire en hôtel Club 3* pour 25 collaborateurs d’une Sté immobilière française.

Au programme, apéritif de bienvenue, salle dédiée pour les réunions de travail (formule séminaire avec déjeuner sur place) excursion en mer avec 3 semi-rigides à la découverte du golfe d’Ajaccio & des Îles Sanguinaires, déjeuner en paillote, dîner de gala avec chanteurs corses & soirée dansante, à 10min de l’hôtel.

• Escapade Team Bulding sur une journée pour 60 collaborateurs d’une Sté d’Assurance française.

Arrivée des participants de Toulon par le bateau de la Corsica Ferries directement ; petit-déjeuner d’accueil sur le port de Tino Rossi à côté de la citadelle avec vue panoramique. Puis Journée authentique au village, rencontre avec la bergère é dégustation de son propre fromage. Apéro sur place, temps libre et retour milieu de journée afin de reprendre le bateau pour nice.





Horaires : 09-12h00 / 14H00 – 18h00

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais - Corse



Vos contacts :

BAR Nathalie

RESPONSABLE MICE & COMMUNICATION

nathalie@corsalpha.com

Tel : +33 (0)4 95 21 79 06

Mobile : +33 (0)7 87 14 94 64



Adresse postale : S.A.S CORS'ALPHA TOURING - ZA Baléone, Lieu-dit, Michel Ange, 20167 Afa



Site web : www.corsalpha.com



