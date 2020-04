COVID-19 : G. Darmanin annonce le report des cotisations sociales et impôts directs en avril prolongation des mesures prises en mars

Gérald Darmanin annonce un prolongement des possibilités de report des cotisations sociales et impôts directs des entreprises pour tout le mois d’avril 2020 en raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus.



Rédigé par La Rédaction le Vendredi 3 Avril 2020

Dans le cadre du plan de soutien de l’économie face à la crise du COVID-19, le gouvernement a donné la possibilité aux entreprises qui en avaient besoin de reporter les cotisations sociales et les impôts directs dus à partir du 15 mars.



Pour accompagner les entreprises, Gérald Darmanin, Ministre de l’Action et des Comptes publics a décidé de prolonger ces mesures exceptionnelles pour les échéances sociales et fiscales du mois d’avril.



Un communiqué de presse précise :

- pour l’échéance du 15 avril, les entreprises auront de nouveau la possibilité de reporter leurs cotisations en modulant leur paiement. Cette possibilité concernera, comme le 15 mars, 1,5 million d’établissements de moins de 50 salariés en paiement mensuel, mais aussi 120 000 établissements de moins de 50 salariés en paiement trimestriel ;

- l’échéance du 20 avril est de nouveau automatiquement reportée pour les 460 000 travailleurs indépendants mensualisés.

- 1 million de micro-entrepreneurs peuvent ajuster leur paiement du 30 avril.





En ce qui concerne les impôts : comme en mars, les entreprises qui subissent des difficultés financières liées à la crise sanitaire auront la possibilité de demander un report de leurs échéances d’impôts directs d'avril.



En mars, déjà les mesures de trésorerie mises en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFIP) et le réseau des URSSAF ont été largement sollicitées : 530 000 entreprises de moins de 50 salariés ont reporté leur échéance de cotisations sociales dues aux URSSAF le 15 mars, pour un montant de 3,6 milliards d’euros et 80 000 entreprises ont reporté les échéances de cotisations de retraite complémentaire du 25 mars pour plus d’1 milliard d’euros.



