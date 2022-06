Appli mobile TourMaG



CWT nomme Sergiu Les au poste de directeur des ventes EMEA il sera basé à Paris

CWT renforce sa direction commerciale et nomme Sergiu Les au poste de directeur des ventes EMEA. Ce dernier sera basé en France.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 14 Juin 2022

CWT renforce sa direction commerciale.



Dans ce cadre, Doug Vincent devient vice-président des ventes aux entreprises pour la défense et le gouvernement ; Patrick Burke est nommé directeur des ventes pour la région NORAM ; Thomas Nicholson est confirmé au poste de directeur des ventes pour la région NORAM et Sergiu Les au poste de directeur des ventes pour la région EMEA ; Uschi Koch et Joanna Brewer sont toutes deux nommées directrices des ventes pour la région EMEA.



Basé en Floride, Doug Vincent fera partie de l'équipe des ventes aux entreprises de CWT et sera responsable des nouvelles affaires axées sur le secteur de la défense et des entrepreneurs gouvernementaux. Vétéran de l'armée américaine récemment retraité et colonel d'infanterie, "Doug apporte 30 ans de connaissances en matière de défense et de gouvernement, ayant été déployé au combat à cinq reprises et ayant obtenu de nombreux prix et médailles militaires tout au long de sa carrière militaire distinguée. "



Sergiu Les dispose lui d'une expérience de plus de dix ans dans le domaine des TMC et plus récemment dans le secteur des technologies du voyage avec TripActions. Il sera basé en France, aura pour principale mission de renforcer le segment des ventes aux entreprises de CWT.



Uschi Koch rejoint CWT et sera basée en Suisse et s'occupera de la région EMEA.



Joanna Brewer rejoint CWT via Enterprise Rent-a-Car. Au cours des 20 années qu'elle y a passées, elle a récemment élaboré et dirigé la stratégie TMC de l'entreprise pour la région EMEA.

Patrick Burke ex-Air France KLM rejoint CWT Patrick Burke, basé en Californie, rejoint CWT via le monde de l'aviation, où il a passé deux décennies chez Air France KLM.



Au cours de ses 20 années passées au sein de la compagnie aérienne, il est passé de la gestion commerciale régionale à la direction des ventes de comptes multinationaux mondiaux.



"Dans ses nouvelles fonctions, Patrick se concentrera sur les efforts de vente multinationaux de CWT aux États-Unis et utilisera son expertise des marchés du pétrole et du gaz pour développer davantage l'activité verticale de l'énergie, des ressources et de la marine."



Thomas Nicholson, vétéran du secteur du voyage d'affaires basé à Seattle, a travaillé pour Tripbam, American Express GBT, United Airlines UATP, Worldspan et Hertz au cours des 25 dernières années. En rejoignant CWT, Tom sera responsable des efforts de vente multinationaux de CWT dans le nord-ouest des États-Unis, travaillant aux côtés de Patrick et du reste de l'équipe de vente nord-américaine.

