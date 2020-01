CWT poursuit sa réorganisation managériale en zone EMEA

CWT poursuit ce que la TMC appelle la " simplification " de ses opérations en zone EMEA (Europe Middle East & Africa).



La réorganisation de sa direction européenne entamée en janvier dernier s'applique désormais aux marchés locaux de Grèce, du Maroc, d'Europe de l'Est et des pays baltes pour y adopter "un modèle opérationnel transversal recentré".



Dans le cadre de ces changements, le rôle de Country Manager a été supprimé pour ces pays et la Bulgarie, la Hongrie, la Lettonie, l'Estonie, la Lituanie, la République tchèque, la Roumanie et l'Ukraine ont été intégrées.



En conséquence, les personnes suivantes quittent l'entreprise à la fin du mois : Anthony Venios, directeur général pour la Grèce ; Abdelhamid Bernoussi, directeur général pour le Maroc ; Carmen Alexandru, directrice pour la Roumanie ; Judit Kollar, directrice générale pour la Hongrie ; Jiri Homolka, directeur pour la République tchèque ; Pauls Gusts, directeur général adjoint pour la Lettonie et Rasa Barisiene, directrice générale pour la Lituanie et la Lettonie. Kateryna Tarkhanova, directrice de pays pour l'Ukraine, quittera la société fin février.