CWT renforce sa direction

CWT annonce la création de trois nouveaux postes de direction.



Jim Shepherd rejoint CWT en tant que Senior Vice President, Corporate Finance, Lisa Papageorge est confirmée au poste de Vice President Treasurer, après avoir occupé cette fonction de manière intérimaire depuis son arrivée dans l'entreprise en février 2022, et Julia Kou est nommée au poste nouvellement créé de Senior Vice President, Chief Strategy Officer.



Toutes les nominations sont effectives immédiatement et relèvent directement de Bill Courtney, vice-président exécutif et directeur financier de CWT.



Basé à Minneapolis, Jim Shepherd fera partie de l'équipe de direction des finances et de la stratégie de CWT. Lisa Papageorge, basée à Dallas, est depuis le début de l'année un membre de l'équipe de direction des finances et de la stratégie de CWT, supervisant avec succès la trésorerie et l'organisation des relations avec les investisseurs de CWT.



Après sa nomination en tant que responsable de la stratégie, de la planification et de l'analyse en 2020, Julia Kou se consacrera à la direction de la stratégie d'entreprise, des fusions et acquisitions, des transactions stratégiques, ainsi que de la veille économique et de l'analyse.