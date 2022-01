Appli mobile TourMaG



Carrefour Experts GBTA : le come back du voyage d'affaires et du MICE en présentiel 80 participants attendus ce jeudi 3 février 2022

GBTA, association qui regroupe des décisionnaires "achat" des entreprises, a choisi une nouvelle fois de réunir physiquement le secteur du voyage d'affaires Jeudi 3 février 2022 de 14h00 à 19h00 au Châteauform Le Metropolitan, 13ter Bld Berthier, 75017 Paris. Nous avec fait le point sur les actualités de la structure, avec Valérie Golléty, Regional Manager GBTA France.

Rédigé par Laurent Guéna le Dimanche 30 Janvier 2022

TourMa.com - Pouvez-vous nous dire ce qu'est GBTA et quel est son poids en France ?



Valérie Golléty : GBTA – Global Business Travel Association a été fondée il y a plus de 50 ans aux Etats-Unis.



C'est la principale association du voyage d'affaires et du MICE dans le monde. La filiale française existe depuis dix ans.



Notre mission est de contribuer au développement professionnel de nos membres et de notre communauté - acheteurs, travel managers, fournisseurs - et de les accompagner dans leur quotidien professionnel en répondant à leurs problématiques.



Nous avons environ 180 membres, qui sont les décisionnaires "achat" des entreprises, et une trentaine de partenaires qui représentent la chaîne de valeur du voyage d'affaires et du MICE– hôtellerie, aérien, transports terrestres et ferroviaires, paiement et note de frais, agence de voyages (TMC) et acteurs de l’événementiel.

"Nous avons été les premiers à réorganiser des évènements en présentiel en 2021" TourMag.com - Qu'apportez-vous à vos membres et à votre communauté ?



Valérie Golléty : Nous organisons chaque année trois "Carrefours des Experts Travel et MICE" et une "Masterclass" d'une journée qui permettent aux participants de bénéficier de partage d'expériences et de témoignages d'experts.



C'est aussi un moyen de faire du networking pendant les moments de pause, donc de capitaliser sur la force du réseau. Nous cherchons toujours à avoir un ratio équilibré entre les fournisseurs et les acheteurs, ces derniers représentant environ 40% des participants.



La "Masterclass", qui réunit près de 300 professionnels, est particulièrement riche en contenu, avec des tables rondes, des ateliers et un espace exposants.



Nous veillons à ce que les fournisseurs ne tiennent pas de discours commerciaux mais apportent du contenu à valeur ajoutée. C'est un des atouts de GBTA que nous reconnaissent nos membres.



Ajoutons que de nombreuses personnes, qui ne sont pas encore membres de l'association, participent à ces évènements.



Par ailleurs, GBTA propose via son hub de nombreuses documentations tels des livres blancs, des outils de benchmarking ou des résultats d'étude. On peut aussi y trouver par exemple des groupes de discussion entre acheteurs.



TourMag.com - Comment avez-vous pu aider vos adhérents au plus fort de la crise ?



Valérie Golléty : On a converti tous nos évènements présentiels en webinars. Cela a été très utile pour, d'une part, apporter à nos adhérents expertise et expérience sur de nouveaux sujets en lien avec le contexte de crise.



D'autre part, cela nous a aussi permis de garder nos liens avec notre communauté et faire participer des personnes que l'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant.



On a aussi pris la peine d'appeler au téléphone tous nos membres, pour nous enquérir de leur situation et voir comment on pouvait les aider. b[Pour les personnes qui ont été licenciées, c'est malheureusement arrivé, nous leur avons offert une adhésion pour une année avec le statut de « honorary member ».



Nous avons été les premiers à réorganiser des évènements en présentiel en 2021 : en juin, un Carrefour, en septembre, une Masterclass et en novembre, un autre Carrefour.]b

Une partie dédiée à des "Quick Visions" TourMag.com - Malgré Omicron, votre prochain "Carrefour des Experts", jeudi 3 février 2022, se déroulera bien de nouveau en présentiel ?



Valérie Golléty : Quand le cadre légal nous l’autorise, on organise des évènements en présentiel. Evidemment, nous ne voulons pas faire prendre de risques à nos participants.



Avec notre partenaire Chateauform qui accueille cet événement, nous respecterons scrupuleusement les règles sanitaires demandées par le gouvernement.



Il y aura un contrôle du passe vaccinal à l'entrée et l'on va même distribuer gratuitement des masques FFP2 logotés GBTA qui ont la particularité d'être fabriqués par une entreprise française, Damiron.



De plus, les personnes qui se restaureront lors des pauses et du cocktail devront s'asseoir comme cela est demandé dans les brasseries. On recense déjà plus de 70 inscrits et nous devrions dépasser les 80.



Il est plus que nécessaire de se rencontrer physiquement, nos membres sont très contents de se retrouver et en ont besoin, on l'a vu lors de nos

Ce Carrefour des Experts sera très interactif avec une partie dédiée à des " Quick Visions " qui offrent l'occasion à nos partenaires, pendant cinq minutes, de donner leur vision du futur par rapport à des problématiques dont ils sont experts.



Il y en aura seize au total, dont plusieurs sont liées à la technologie, l'environnement, les nouvelles tendances de mobilité, les enjeux du MICE...



Des speed-datings en " one to one ", permettront aux acheteurs de rencontrer les partenaires ou d’échanger entre acheteurs.



C'est un format très particulier, innovant, que l'on teste pour la première fois. Il répond à un besoin exprimé par nos membres, celui de pouvoir échanger de manière interactive avec les fournisseurs. Tout ce que l'on ne peut pas faire avec des visio-conférences !"

Carrefour des Experts 3 février - toujours plus de contenu et d’interactivité ! Jeudi 3 février 2022, 14h00 à 19h00 CET (cocktail à l’issue de l’événement)

Lieu : Châteauform Le Metropolitan, 13ter Bld Berthier, 75017 Paris



PROGRAMME

• La technologie au service de l’environnement et du bien-être des voyageurs

• La data et l’intelligence artificielle mieux exploitées dans le Travel

• L’adaptation face aux nouveaux comportements dans le voyage d’affaires

• L’intégration des nouvelles tendances de la mobilité

• Plus de clarté et de transparence dans l’Hôtellerie

• Les enjeux MICE de demain



Speed-dating

Des sessions dédiées permettront des rencontres acheteurs/fournisseurs et acheteurs/acheteurs autour des thématiques de leur choix.



Inscription (Cliquez ici)

