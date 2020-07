Cathay Pacific en route vers une aviation plus durable

Par ailleurs, Cathay Pacific a intégré six Airbus A350 plus économes en carburant à sa flotte et s’est engagée à acheter 1,1 million de tonnes de carburant durable d’ici 10 ans.



" Depuis 2016, les 34 Airbus A350 de la compagnie ont été livrés de Toulouse à Hong-Kong en utilisant un mélange de biocarburant fabriqué à partir de matières premières renouvelables à base de sucre. Depuis 1998, tous ces efforts ont permis une amélioration cumulée de 27% de l’efficacité énergétique de Cathay Pacific ", précise le groupe.



De plus, en 2019, 33 922 tonnes d'émissions de carbone produites par les activités de Cathay Pacific ont été compensées par son programme volontaire de compensation carbone, Fly Greener.



A noter aussi qu'aux Pays-Bas, la compagnie est partenaire de l'agence de voyages Travel Essence qui s'est engagée à compenser tous les voyages de ses clients. " Depuis le début de ce partenariat, 55 000 tonnes de carbone ont été compensées par Fly Greener ", ajoute le groupe.



En parallèle, Cathay Pacific souhaite devenir l’une des compagnies aériennes les plus progressistes au monde, notamment grâce à des initiatives telles que le Cathay Female Pilot Advisory Group, le Cathay Women’s Network, et Fly With Pride correspondent à ses principaux domaines d'intervention, comme l’égalité homme-femme, la communauté LGBT+ et les différences intergénérationnelles.



Enfin, le groupe a commencé à introduire des ingrédients d’origine végétale, comme OmniPork - une protéine d’origine végétale - sur ses vols. Depuis 2018, le salon The Pier First Class Lounge à l'aéroport international de Hong Kong propose « Beyond Meat » - un substitut de viande - comme alternative végétale pour les recettes.