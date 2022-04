Cathay Pacific va s'envoler de nouveau vers Hong-Kong depuis Paris

Les liaisons de Cathay Pacific reprendront au départ de Paris-CDG le 2 mai prochain

Suite à l’assouplissement des conditions d’entrée à Hong-Kong, Cathay Pacific rouvrira sa ligne entre Paris et sa base au début du mois de mai. La compagnie aérienne souhaite aller plus loin en proposant plus de départs de Paris-CDG en mai et juin, ainsi que d’autres dessertes en Europe.

Rédigé par Tom Villeneuve le Mercredi 13 Avril 2022

