Celebrity met les bouchées double sur l’Europe pour cet été 4% de surcommission pour toutes les agences du 25 Mars au 8 Avril.

Celebrity a le vent en poupe sur le marché Français. Après une année 2023 exceptionnelle où Celebrity a doublé ses chiffres en France par rapport à 2019, 2024 s’annonce de nouveau historique avec des croissances de plus de 70% sur Janvier et Février. La marque premium du groupe Royal Caribbean, qui pour la petite histoire construit tous ses navires à Saint Nazaire (le dernier né, le Celebrity Ascent est sorti en Novembre dernier des chantiers), fonde sa solide trajectoire sur plusieurs atouts.



Rédigé par Emmanuel Joly le Lundi 25 Mars 2024

Tout d’abord une programmation renforcée sur l’Europe en 2024, avec pour la première fois un navire toute l’année depuis Athènes, le Celebrity Infinity, probablement l’une des meilleures relation qualité-prix pour des vacances sur les îles grecques à toutes les saisons. Celebrity Cruises c’est aussi 6 navires en Europe en été, avec le Celebrity Ascent, en passant par le Celebrity Equinoxe, Constellation, Silhouette, Apex et Infinity, des options pour tous les goûts pour découvrir la Méditerranée ou le Nord de l’Europe, sur les resorts de luxe décontracté propres à la marque Celebrity Cruises. Sans oublier bien sûr les itinéraires exotiques qui caractérisent tant la marque, notamment avec plus de départs sur les Caraïbes, sur l’Alaska ou sur le Japon. Cette dernière destination connait notamment un beau succès sur le marché Français avec de plus en plus de clients qui embarquent sur le Celebrity Millenium, positionné toute l’année au départ de Yokohama pour des croisières de 12 nuits autour du Japon.



La croissance de Celebrity se fait aussi grâce au soutien des agences de voyages françaises qui ont incorporé la marque dans le portefeuille des compagnies qui plaisent tout en offrant une grande relation qualité-prix. Car les prix Celebrity sont très « doux » et cela accélère le succès de la marque, une stratégie de prix attractifs pour se rapprocher des clients et des agences de voyages. Saviez-vous par exemple que vous pouviez trouvez une croisière d’une semaine sur le Celebrity Infinity en plein mois d’Août à moins de 900 euros par personne, avec des escales notamment (mais pas seulement) sur Santorin et Mykonos ?



A cet égard, Celebrity Cruises vient de lancer 2 nouvelles initiatives qui sans nul doute vont plaire à beaucoup : une promo avec des tarifs réduits pour les Familles (où les 3ème et 4ème passagers ne paient que les taxes), et une nouvelle campagne de surcommission de 4% pour toutes les agences de voyages Françaises qui réservent une croisière Celebrity en Europe entre le 25 Mars et le 8 Avril 2024.



« Nous voulons continuer à rapprocher la marque Celebrity des agences de voyages et de leur clientèle. Tout est exceptionnel chez Celebrity cette année encore, le produit, le service, les inclusions, les itinéraires, mais aussi les prix et les programmes de surcommissionnement aux agences. Un client Celebrity c’est avant tout un client satisfait comme le démontre les scores de satisfaction exceptionnels mesurés après chaque croisière, et c’est une très bonne nouvelle pour l’agence de voyage qui y trouvera une réassurance de sa recommandation et un client qui répètera dans le futur. Un vrai cercle virtueux que nous souhaitons alimenter avec nos partenaires agences de voyages. », déclare Emmanuel Joly, directeur de l’agent général de Celebrity en France.



Contactez Celebrity Cruises France

Email :

Site : Téléphone : 04 23 11 04 38Email : support@cruiseb2b.fr Site : www.cruisepro.fr

Lu 202 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Le Club de fidélité Costa C|Club : Un atout incontournable pour les agents et leurs clients ! Cet été, -25% sur les croisières Norvège/Spitzberg Tout inclus