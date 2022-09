Challenge : Jetset fait gagner 10 places pour un éductour à Los Angeles

Jetset, le spécialiste de l’Amérique du Nord, organise un challenge de ventes en collaboration avec la compagnie aérienne Air Tahiti Nui et les offices de tourisme de Los Angeles et de Greater Palm Springs.



Le challenge consiste pour l’agent de voyages à vendre entre le 12 septembre 2022 et le 31 janvier 2023 (période de réservation) un maximum de voyages incluant au minimum 3 nuits à Los Angeles et 2 nuits dans la région de Palm Springs.



La période effective de voyage s’étale du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023. Les vendeurs devront s’inscrire sur un formulaire en ligne et enregistrer leurs numéros de dossiers réservés dans le cadre du challenge.