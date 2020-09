Chaque jour, le projet Guadeloupe Inside se dévoile en vidéo

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 25 Septembre 2020

A partir de ce vendredi 25 septembre, DRIMProd, Human World Inside et Exotismes vous donnent rendez-vous chaque jour pour visionner une nouvelle vidéo et découvrir le projet Guadeloupe Inside. Au programme : visite de l'île et 10 portraits qui vous plongeront dans l'ambiance guadeloupéenne.



La vidéo du jour : préparez-vous !

Les autres vidéos : à venir

En partenariat avec Exotismes

Que propose Human World Inside ? Des Web-Séries et des expositions interactives !



Qui n'a jamais rêvé de découvrir des villes et destinations de l'intérieur de ces habitants qui nous font découvrir leurs pays, villes et quartiers au travers de leurs passions ?

C'est le rêve que réalise Human World Inside en vous faisant découvrir une toute nouvelle expérience de voyage vue de l'intérieur.

Série récompensée à de nos nombreux festivals internationaux.



Sa première saison



Human World Inside a produit également :

• Moscou Inside

• Canada Inside

