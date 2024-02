Charmhotel : pour une halte ou un séjour, vous pouvez compter sur nous A chaque région son Charmhotel

Chaque séjour dans un Charmhotel sera une nouvelle expérience, une nouvelle surprise, une nouvelle découverte : le lieu, la région, la cuisine, l'équipe seront différents mais toujours, vous pourrez compter sur nous !

Rédigé par Charmhotel le Lundi 26 Février 2024

La France et le Québec pour vous



Descriptif de l’offre

Vous trouverez ici des partenaires de confiance.



En effet, dans chacune de nos destinations, nous n’avons qu’un seul référent Charmhotel : sélectionné pour son professionnalisme bien sûr mais aussi parce qu’il partage nos valeurs !



Chez nous, vous le savez, le sens du service est essentiel.

Accueillir des groupes, signifie savoir les gérer et apprécier de les recevoir.

C’est la raison pour laquelle nous aimons travailler avec vous, les professionnels du tourisme.

C’est la raison pour laquelle nous sommes ravis de faire découvrir à vos clients notre région.



Vous pouvez faire appel à nous pour une programmation en brochure comme pour la demande d’un groupe (association, club, comité, CSE, etc…).

Nous saurons vous accompagner dans la construction des séjours, avec des offres en tout-compris. Vous pouvez classiquement aussi réserver du b&b, de la demi-pension ou de la pension complète.



Vous recherchez des thématiques ou vous voulez un programme très classique ?

Que vous vouliez composer des vacances sportives, relaxantes, culturelles, gastronomiques ou un mix de tout cela, vous êtes au bon endroit !



Liste des adhérents

Le prix comprend Un séjour tout-compris signifie incluant :

- L’apéritif de bienvenue

- La pension complète

- Les entrées pour les visites du programme entendu



Nos tarifs de base sont nets, par personne et sur la base d’une chambre double. Le devis nominatif fait toujours foi en terme de spécificités guidage, animations, boissons, etc…



Le prix ne comprend pas Nos tarifs ne comprennent pas le transport.

Mildred DECROIX

Responsable commerciale

commercial@charmhotel.fr

Téléphone : +33 6 77 88 93 78



Site web : www.charmhotel.fr/fr/bienvenue







