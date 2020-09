Château de Versailles : expos, journées du patrimoine, grandes eaux... demandez le programme Expos, journées du patrimoine, grandes eaux

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Malgré une fréquentation en forte baisse faute de clientèles étrangères, le château de Versailles maintient une belle programmation pour cet automne. Expositions, Grandes eaux, Journées du Patrimoine... n'hésitez pas à profiter d'un château comme vous ne l'avez jamais vu... sans l'affluence des grands jours.

Rédigé par La Rédaction le Vendredi 11 Septembre 2020





Cet été, le site a reçu environ 8000 visiteurs par jour contre près de 25 000 visiteurs quotidiens à la même période l'an dernier.



En 2019, le château de Versailles a accueilli 8,2 millions de visiteurs dont 80 % d'étrangers, les deux premières nationalités étant les américains (16%) puis les chinois (13%).



Alors si de tels chiffres sont à déplorer, reste que pour le public français c'est aussi l'opportunité de découvrir ce joyaux du patrimoine dans des conditions exceptionnelles, sans l'affluence des grands jours.



" À chaque fois qu’on est venu, c’était 6 heures d’attente et, là, en un quart d’heure, on est passé ", s’exclamait une visiteuse ravie au micro de



D'autant que pendant le confinement, certaines salles ont bénéficié d'un grand nettoyage, d'autres ont été restaurées et ouvertes au public.



Pour profiter au maximum du site, les visites guidées offrent au public l'occasion d’accéder à des lieux insolites, méconnus ou extrêmement précieux du château et du domaine. (En savoir plus)



La visite guidée Marie-Antoinette à Versailles permet notamment de découvrir les cabinets intérieurs de la Reine nouvellement ouverts après restauration.



A côté de la découverte des jardins et du château, plusieurs temps forts sont aussi programmés cet automne jusqu'en 2021. Divisé par 3 ! En l'absence des clientèles étrangères, le château de Versailles a vu sa fréquentation fondre comme neige au soleil.Cet été, le site a reçu environ 8000 visiteurs par jour contre près de 25 000 visiteurs quotidiens à la même période l'an dernier.En 2019, le château de Versailles a accueilli 8,2 millions de visiteurs dont 80 % d'étrangers, les deux premières nationalités étant les américains (16%) puis les chinois (13%).Alors si de tels chiffres sont à déplorer, reste que pour le public français c'est aussi l'opportunité de découvrir ce joyaux du patrimoine dans des conditions exceptionnelles, sans l'affluence des grands jours.", s’exclamait une visiteuse ravie au micro de FranceInfo mi-août.D'autant que pendant le confinement, certaines salles ont bénéficié d'un grand nettoyage, d'autres ont été restaurées et ouvertes au public.Pour profiter au maximum du site,La visite guidéepermet notamment de découvrir les cabinets intérieurs de la Reine nouvellement ouverts après restauration.A côté de la découverte des jardins et du château, plusieurs temps forts sont aussi programmés cet automne jusqu'en 2021.

Journées du patrimoine Pour les Journées européennes du patrimoine, les 19 et 20 Septembre 2020, le château de Versailles ouvrira deux lieux d’exception : La Petite Ecurie abritant la galerie des Sculptures et des Moulages ainsi que la salle du Jeu de Paume.



Soucieux de poursuivre sa politique d’ouverture des espaces, le château de Versailles ouvrira la galerie des Sculptures et des Moulages tous les samedis et dimanches jusqu’au 31 décembre 2020 (l'entrée est gratuite).



Dès le 19 septembre également et jusqu'au 31 décembre 2020, l’exposition Le Château de Versailles dans la bande dessinée s'installera dans la salle du Jeu de Paume.



L’exposition s’intéressera aux différents lieux du domaine qui ont été représentés, et à la manière dont ils l’ont été, aussi bien en matière de style que de regard porté sur les faits historiques.

Grandes eaux et expositions Grandes Eaux Musicales et des Grandes Eaux Nocturnes cet automne.



Le public est invité à parcourir les bosquets exceptionnellement ouverts au public, animés par les fontaines mises en eau au son des musiques qui y résonnaient au temps de Louis XIV. Les Grandes Eaux Nocturnes ont lieu jusqu’au 19 septembre et les Grandes Eaux Musicales jusqu’au 1er novembre.



Enfin, du 17 novembre 2020 au 14 mars 2021, le château de Versailles présente une grande exposition consacrée à l’auteur du plus célèbre des portraits de Louis XIV Hyacinthe Rigaud ou le portrait soleil.



Organisée selon un parti à la fois chronologique et thématique, l’exposition s’attachera à décrire la carrière de Hyacinthe Rigaud, de ses débuts en Catalogne à sa consécration à Paris.



www.chateauversailles.fr Les visiteurs peuvent encore profiter descet automne.Le public est invité à parcourir les bosquets exceptionnellement ouverts au public, animés par les fontaines mises en eau au son des musiques qui y résonnaient au temps de Louis XIV.etEnfin, du 17 novembre 2020 au 14 mars 2021, le château de Versailles présente uneconsacrée à l’auteur du plus célèbre des portraits de Louis XIVou le portrait soleil.Organisée selon un parti à la fois chronologique et thématique, l’exposition s’attachera à décrire la carrière de Hyacinthe Rigaud, de ses débuts en Catalogne à sa consécration à Paris.

Infos pratiques Le port du masque est obligatoire pour tous les visiteurs de plus de 11 ans.



Seuls les billets à réservation horaire permettent l'accès au Château.



Et pour connaître tous les détails : Et pour connaître tous les détails : cliquez ici.

Lu 192 fois

Notez





Dans la même rubrique : < > Nemea : une nouvelle résidence aux Deux Alpes Didier Arino (Protourisme) : "Sur juillet et août, nous avons évité bien des catastrophes"