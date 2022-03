Appli mobile TourMaG



Comment bien préparer son voyage en Guadeloupe ?

Vous désirez avoir une expérience unique dans un endroit magnifique, la Guadeloupe vous fait un clin d’œil. Dotée d’une réputation des plus garnies, vous devriez songer à vous préparer en conséquence pour ne rien rater du spectacle dans cette région. Alors, comment faire pour bien préparer son voyage en Guadeloupe et y passer un séjour des plus inoubliables ? Vous le saurez bien assez tôt.

Rédigé par Alexandra B. (dirigeante Ideal Car) le Lundi 28 Mars 2022

La Guadeloupe dispose d’unqui fait qu’elle peut être visitée à n’importe quel moment de l’année. Cet endroit faisant beau vivre quelle que soit la période offre une vue encore plus belle de l’en hiver.Bien entendu, les autres périodes de l’année sont aussi favorables pour des visites en Guadeloupe, et ce, en raison de son climat. La température en moyenne varie autour des 25 °C si le temps est idéal, de quoi vous garantir d’être à votre aise.Néanmoins, en été lepeut monter jusqu’à 29 °C en moyenne et cela avec la venue de la. Lesse font remarquer vers la fin du mois d’août, ce qui n’en fait pas uneVous vous demandez maintenant quand partir en Guadeloupe ? En fait, cela ne dépend que de vous à présent. Surtout, pensez à bien organiser votre voyage.

Organiser son voyage en avance Pour profiter d’un voyage des plus réussis en Guadeloupe ou partout ailleurs, il est important de prendre quelques précautions usuelles. La multitude des activités présentes dans cet endroit pour vous divertir fait qu’une préparation à l’avance s’impose.



Tout d’abord, pour être paré à voyager, il vous faut nécessairement trouver le meilleur tarif de vol possible pour ce pays. À cet effet, prendre un vol au moment où les compagnies aériennes sont en promotion serait une aubaine que vous pouvez saisir.

Ensuite, il vous faut maintenant trouver les tarifs des appartements de la place. En faisant un comparatif de ces locaux, vous pourrez trouver celui qui répond le mieux à vos désirs.



Après cette étape, il est nécessaire de déterminer les activités auxquelles vous aimeriez prendre part. Toutes ces informations réunies vous permettront d’établir un budget qui sera votre boussole financière lors de votre traversée.



Ce que vous pouvez faire en Guadeloupe La Guadeloupe est un bel archipel des Caraïbes qui offre un paysage varié et des plus magiques à contempler. Entourée d’eau de toutes parts, vous êtes sûre de pouvoir nager si cela vous fait plaisir.



Surtout, votre voyage dans ce pays est un pur plaisir quand vous y allez au moment idéal. Si votre côté aventurier est actif ou si vous aimez découvrir des endroits chaleureux et exquis, cet archipel est fait pour vous.



Visiter les endroits phares



La Guadeloupe dispose de plusieurs lieux qui ne font que drainer les visiteurs de tous les horizons.

Vous ne saurez rester de marbre devant Pointe-à-Pitre et ses célèbres marchés qui n’ouvrent que les matins. Les fruits exotiques et frais ainsi que les épices qu’ils y exposent réjouiront votre palais et vous donneront un avant-gout de leur cuisine.



La Basse-Terre ainsi que les Saintes vous feront découvrir une ligne volcanique tant attrayante que destructrice, une véritable merveille de la nature.

En outre, la Vieille Dame qui est recouverte d’une belle forêt tropicale toujours humide dispose de plusieurs cascades et de rivières. Un endroit idéal pour exercer vos talents de nageur en toute sécurité. Enfin, plusieurs îles existent dans cet archipel pour vous faire passer un voyage magnifique dans un cadre digne d’un conte de fées.



Aller à la découverte des saveurs culinaires de la Guadeloupe



La cuisine guadeloupéenne est un onctueux mélange de l’Afrique, de l’Europe et de l’Asie. Vous y trouverez énormément de produits agricoles comme :



● Poyo, banane verte ;

● Fruit de l’arbre à pain ;

● Gombo ;

● Choux ;

● Pois d’Angole ;

● Igname ;

● Patate douce.



Surtout, vous ne pouvez pas faire un tour dans la Guadeloupe sans gouter au fameux Colombo de poulet qui est comme le curry indien. Que dire du blaf du poisson, du dombré, du boudin créole et bien d’autres plats culinaires qui vous feront saliver à ne point en finir.



En définitive, voyager pour découvrir la Guadeloupe est une expérience que vous voudriez à coup sûr reproduire. Mais avant de vous laisser tenter, assurez-vous de le planifier à l’avance pour passer des moments incroyables. À présent, quelle partie de la Guadeloupe avez-vous déjà visitée au moins une fois ?





