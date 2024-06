Comment choisir la cabine parfaite, selon le profil de votre client ?

Costa offre la possibilité de voyager en cabine quadruple. Les enfants de moins de 18 ans voyageant avec deux adultes bénéficient de la croisière offerte et ne paient que les taxes portuaires, les éventuelles assurances, vols et transferts. L’offre famille permet de garantir un tarif très accessible sur des périodes de vacances scolaires par exemple.



Cette cabine balcon est plus spacieuse que les autres cabines, offrant plus d'espace pour accueillir toute la famille. La présence d'un balcon donne une sensation d'ouverture et d'expansion de l'espace de vie, ce qui est idéal pour les croisières à deux ou à quatre !



Un espace confort, cocooning et intime



Elle est équipée de toutes les commodités nécessaires pour garantir un séjour confortable, un lit douillet, une salle de bain moderne, un espace de rangement suffisant et bien sûr, un balcon privé. Le design est soigné et fonctionnel, offrant un cadre élégant et pratique pour apprécier son séjour.



Ce balcon est l'endroit idéal pour profiter d'un café matinal ou d'un verre en soirée tout en admirant le coucher du soleil. L'accès direct à l’espace extérieur ajoute une touche d'intimité et d'exclusivité au voyage.



Un excellent rapport qualité-prix



Cette catégorie offre un excellent rapport qualité-prix, et est très accessible surtout pour ceux qui privilégient la vue et l'espace.