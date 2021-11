Appli mobile TourMaG



Comment concrétiser un projet lié au tourisme dans les Outre-mers ?

Secteur majeur de la France d’outre-mer, le tourisme est un pôle en constant développement. Les professionnels francophones sont en mesure de mettre en place des projets ambitieux au sein des territoires ultramarins en bénéficiant d’un accompagnement adapté.

Rédigé par Aude LIZEL [Contenu sponsorisé] le Mardi 9 Novembre 2021

L’accompagnement par une société spécialisée 212 communes réparties en Polynésie française, en Martinique, en Nouvelle-Calédonie, en Guadeloupe, à La Réunion, en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les Outre-mers sont par essence divers.



Ces territoires offrent un cadre parfait pour mener à bien un projet dédié au tourisme. Les agences de voyages, les tours opérateurs et les professionnels de l’hébergement peuvent venir s’installer en Outre-mer pour profiter de l’exceptionnel potentiel touristique de ces régions. Dans ce but, le groupe Inter Invest apporte son expertise à des sociétés et des entrepreneurs depuis plus de 30 ans. Les solutions de



Il s’agit d’un partenaire de référence pour aider au financement d’un projet professionnel dans le secteur du tourisme sur place.

Des dispositifs fiscaux avantageux Avec un marché annuel de 2,5 milliards de dépenses touristiques, la France d’outre-mer est un espace géographique très favorable pour l’implantation d’une entreprise travaillant dans ce secteur.



Cette situation va de pair avec une fiscalité avantageuse en mesure de faciliter le développement d’une entreprise. L’État français a mis en place un ensemble d’aides fiscales et de subventions qui permet de réaliser des investissements, immobiliers notamment, avec bien plus d’efficacité. La défiscalisation Girardin est un dispositif d’incitation fiscale d’un grand intérêt pour les investisseurs. Depuis 2015, le crédit d’impôt est un autre moyen permettant aux entreprises d’amortir le coût de leurs investissements. Parmi les départements, régions et collectivités d’outre-mer, certains proposent des aides locales et des subventions.



C’est le cas de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie Française qui disposent d’un régime de défiscalisation local cumulable avec les aides nationales.



Des solutions de financement pour vos projets Pour les particuliers comme pour les entreprises, des méthodes de financement pertinentes sont accessibles dans la filière touristique.



Le groupe Inter Invest propose depuis 2015 des solutions de financement sous forme de crédit-bail au sein de tous les territoires d’outre-mer. La société a développé un dispositif dédié aux professionnels avec le prêt SOFIDOM. Il peut être accompagné par un plan de financement complet avec crédit relais, pouvant être sollicité à la fois par les entreprises (TPE, PME ou ETI) et les entrepreneurs.



Avec les solutions de financement et de conseil à la portée des entrepreneurs, la création d’un projet professionnel en France d’outre-mer est une possibilité à envisager. Les spécificités des territoires ultramarins se révèlent particulièrement propices à l’éclosion de nouvelles sociétés dans le secteur du tourisme.



