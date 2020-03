Conseils aux voyageurs : le Quai d'Orsay veut-il aussi couler les croisières ?

C'est à croire que la réunion exceptionnelle du bureau du comité de filière tourisme convoquée par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme ce mardi 10 mars 2020 au matin aura abouti au résultat inverse de celui escompté.



Ce rendez-vous était en effet l'occasion pour les professionnels du tourisme de faire entendre leur voix et de demander au Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) de retirer la phrase inscrite depuis le 29 février dernier et légèrement modifiée ensuite.



La phrase qui précisait que "compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, il est préférable de différer les déplacements à l’étranger, dans toute la mesure du possible."



La page a été remise à jour ce mardi 10 mars 2020, et force est de constater que cette recommandation non seulement n'a pas été retirée mais qu'en plus, le Quai d'Orsay en a remis une couche en y ajoutant les croisières.



Désormais nous pouvons lire : "Il est préférable de différer les déplacements à l’étranger (y compris les croisières), dans toute la mesure du possible, compte tenu de l’évolution de l’épidémie de Coronavirus Covid-19 et des mesures restrictives prises par certains pays (interdiction d’entrée sur le territoire, isolement obligatoire, mesures de détection des symptômes, etc), à l’égard des voyageurs en provenance de France, du fait du développement de l’épidémie dans notre pays."