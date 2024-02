Conseils pour choisir une colonie de vacances pour ses enfants et ses adolescents

Pour beaucoup d’enfants et d’adolescents, les vacances en colonie de vacances sont toujours un moment pour se fabriquer de bons souvenirs. Loin du stress de l’école et des parents, ils s’amusent, apprennent des choses et se font beaucoup d’amis. Planète Aventures propose des séjours à thèmes aussi ludiques que pédagogiques pour les enfants et les adolescents. Le sérieux et l’expérience de cet organisme en fait l’une des références incontournables dans ce domaine.

Sérieux et compétence : le credo de Planète Aventures



Planètes Aventures est une association spécialisée dans l’organisation de colonies de vacances depuis 1991. En gage de son sérieux et de son expérience, l’ organisateur de séjours pour enfants et adolescents dispose de nombreux agréments tels que ceux de l’Union Française des Centres de Vacances (UFCV), de ResoColo, d’Atout France et des entreprises du voyage.Les qualifications du personnel d’encadrement sont parfaitement conformes aux normes en vigueur à savoir que :● Le directeur doit disposer du BAFD (brevet d’aptitude aux fonctions de directeur), ou être en cours de formation ou avoir un diplôme équivalent.● 50 % des animateurs doivent être brevetés B.A.F.A. ( Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ),● 30 % des animateurs peuvent avoir un statut de stagiaire BAFA,● L’équipe ne doit pas être constituée de plus de 20 % de personnes non qualifiéesC’est un engagement qui entre dans le cadre de la charte de qualité de Planètes Aventures.

Un véritable projet éducatif Comme l’explique à juste titre Planète Aventures, « les bonnes intentions et l’improvisation ne suffisent pas ». Une bonne colonie de vacances doit se conformer à une charte de qualité afin de proposer des séjours organisés autour d’activités à la fois ludiques, pédagogiques et culturelles, et qui sont adaptés à l’âge des enfants ou des adolescents. Planète Aventures propose des colonies qui respectent un cahier des charges centré autour de l’épanouissement de l’enfant à travers :



● L’assurance et la découverte de soi et des autres,

● L’insertion sociale par le respect des différences,

● La confrontation avec son corps, avec les éléments naturels,

● Le dépassement de soi,

● L’épanouissement de la personnalité,

● Le sens de l’innovation et de la créativité,

● La découverte par le voyage.



Des thèmes adaptés à tous les enfants et adolescents Aujourd’hui, la plupart des colonies proposent des séjours sur des thèmes bien précis. C’est autour de ceux-ci que vont s’articuler toutes les activités. C’est le cas de Planète Aventure qui propose des séjours autour du sport (équitation, sports « extrêmes », activités nautiques, natation, équitation, ...). D’autres séjours de son catalogue sont centrés sur l’environnement humain et naturel. Et d’autres thématiques encore...



Offrez du dépaysement et de la découverte à vos enfants On dit toujours que les voyages forment la jeunesse. C’est pour cette raison que Planète Aventures propose des séjours qui apporteront une expérience nouvelle à vos enfants. La plupart des colonies de vacances proposées par l’association sont implantées dans des cadres naturels à l’extérieur des zones urbaines ou à l’étranger pour que les enfants soient dépaysés et qu’ils découvrent de nouvelles choses. Certains séjours se font en camping, et d’autres dans des centres d’hébergement « en dur » de bon confort.



Les tarifs et les financements Le prix d’une colonie de vacances dépend d’un certain nombre de choses comme la durée, le type d’activités proposées, le style d’hébergement, la destination, la durée. Avec Planète Aventures, il est possible de financer tout ou partie de son séjour (par exemple avec le dispositif VACAF), mais aussi des aides des collectivités ou de chèques reçus dans le cadre du CSE de son entreprise. N'hésitez pas à contacter le siège pour vous renseigner.



