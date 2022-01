Convention GBTA 2022 : soumettez vos propositions de session de formation !

La convention GBTA (Global Business Travel Association) se déroulera du 14 au 17 août 2022 à San Diego, aux Etats-Unis. A cette occasion, l'association recherche des professionnels capables d'apporter de nouvelles idées et innovations. Ils pourront les partager en soumettant leur proposition de session éducative jusqu'au 28 janvier 2022.Les participants à l'événement de la GBTA seront des gestionnaires de voyages d'affaires, des consultants ou des fournisseurs du secteur des compagnies aériennes, des hôtels, des voitures, des cartes, des agences et des technologies de voyage.Les sessions seront évaluées par une variété d’acheteurs et fournisseurs de voyages.Pour le moment les présentateurs les mieux notés sont ceux ayant remis en question les idées reçues et ayant accepté de partager de véritables "leçons apprises" utiles pour l’avenir.