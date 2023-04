Convious lance deux nouvelles options tarifaires

Early Bird et Achetez en premier, payez moins

Convious a étoffe ses options de tarification et lance deux nouveautés : la fonctionnalité Early Bird pour favoriser les réservations anticipées et la fonctionnalité Buy First, Pay Less : Achetez en premier, payez moins.

Rédigé par Jean DA LUZ le Jeudi 13 Avril 2023

