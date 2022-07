Convious signe 10 nouveaux contrats pluriannuels...

Ces observations ont été réalisées sur les tendances issues des données de ses 130 clients européens et britanniques.



Convious constate des signes positifs de reprise au sein de l’industrie de l’expérience, notamment avec la signature de contrats pluriannuels avec dix nouveaux sites en Europe :

● Bavaria Filmstadt (Allemagne)

● Flyview Paris (France)

● Haystax Farm Park (Royaume-Uni)

● Julianatoren (Pays-Bas)

● Jungle City (Ice Mountain) (Belgique)

● Ocean Adventurers (Royaume-Uni)

● Playpark Sprookjeshof (Pays-Bas)

● Riebedebie (Belgique)

● Smile Safari (Belgique)

● Time Ride (Allemagne)



“Ces signatures sont la preuve que les grands acteurs du secteur font confiance à Convious. C’est le début de collaborations fructueuses et transparentes entre partenaires afin de faire rayonner l’industrie du loisir et de la culture à sa juste valeur et même plus ! ” - Laure de Montalier, Directrice de Convious France



Les ventes de billets en ligne ont explosé avec la pandémie, avec une augmentation de plus de 3000 % depuis janvier 2022 par rapport à janvier 2021. Ce chiffre est influencé par les fermetures des lieux ouverts au grand public imposées pendant près de deux ans, mais il est également révélateur d'une tendance beaucoup plus importante dans la transition à la réservation en ligne. Plus de 80 % du trafic web des parcs de loisirs provient désormais des seuls utilisateurs mobiles.



Les parcs qui disposaient déjà d'une application pour faciliter la réservation et le parcours visiteur ont montré des signes de reprise plus rapides, avec des taux de conversion en ligne moyens en hausse de plus de 20 %. Par ailleurs, les sites qui offrent aux clients des outils simples pour modifier la date de leur réservation en ligne enregistrent également de bien meilleurs taux de conversion en ligne, car ils sont assurés de pouvoir facilement changer leurs plans.



Le marché français, comme au global, connaît plusieurs changements dans les comportements d'achat de ses visiteurs. Les guichets physiques et les billets papier, encore prédominants en 2020, tendent à se développer vers le digital. En effet, les nouvelles réglementations dues à la pandémie ont accéléré le passage à la vente en ligne pour contrôler la capacité et le respect de leurs mesures anti-COVID.



Les sites ayant opté pour le module Convious « Food and Beverage » pour la commande mobile de nourriture ont vu la valeur des transactions augmenter de 25% en moyenne. S’ils ont combiné ce module avec l'application Tap pour le paiement instantané sans contact, ils ont généré en moyenne entre 1 et 2 % de revenus supplémentaires. La raison : sa facilité et commodité de l’utilisation et du rôle clé qu'il joue pendant la visite du client.