Copernic Desktop Search : une tête chercheuse (et trouveuse) dans le disque dur...

Copernic Desktop Search, déniche et débusque le moindre petit bout de fichier dans votre disque dur. Une sorte de "google" local pour ne plus passer des heures à criser pour savoir où vous avez bien pu mettre tel ou tel fichier...

Rédigé par Bernard MOULIN le Jeudi 30 Janvier 2020

Internet, ce sont des centaines de milliards de données traitant de tous les sujets imaginables dans toutes les langues.



Pour trouver quasi instantanément ce que l’on cherche au milieu de cette montagne d’informations disparates, une simple requête dans un moteur de recherche, tel que Google, suffit.



Le disque dur d’un ordinateur, lui, ne contient que ce que son utilisateur y a engrangé, c’est-à-dire généralement quelques milliers de fichiers : textes, photos, vidéos, feuilles de calcul, etc.



Or, curieusement, tenter de localiser l’élément dont on a besoin revient à peu près à chercher une aiguille dans une meule de foin.



Sollicité pour ce type de furetage, Windows fait de son mieux, mais s’en tire plus ou moins bien, de telle sorte qu’ont été développés des outils spécialement dédiés, mais dont les performances sont souvent perfectibles.



Dans cette catégorie, la palme de l’efficacité revient à Copernic Desktop Search, un logiciel de conception québécoise imaginé voici une quinzaine d’années, constamment amélioré depuis et aujourd’hui adopté par plusieurs millions d’utilisateurs à travers le monde.



Lui se fait fort de déniche en quelques secondes et sans coup férir n’importe quel fichier caché au fin fond des entrailles de l’ordinateur.



Facile à installer, peu gourmand en espace disque, doté d’une interface claire, Copernic Desktop Search (en français), se charge de constituer puis de mettre régulièrement à jour un index répertoriant la totalité du contenu de l’ordinateur, disques externes compris si nécessaire.

Fichiers Office, courriels, pièces jointes, docs texte, multimédia...



Dans sa version accessible en téléchargement gratuit sur le site de l’éditeur, l’outil permet d’indexer un maximum de 10 000 fichiers, ce qui peut être suffisant dans le cas d’une utilisation moyenne du PC dans un cadre familial.



Pour tout utilisateur plus boulimique, mieux vaut tout de même passer à une variante payante, Copernic proposant une version dite « pour travailleur » à moins de 17 € par an et une version professionnelle un peu plus chère, ces deux-là indexant les contenus sans aucune limite et notamment les fichiers Microsoft Office, Outlook, PDF, Cloud Services, etc.



Dans les trois cas toutefois, peuvent être passés en revue les éléments stockés sur le disque dur de la machine, mais aussi sur les supports externes et en réseau.



La saisie d’un simple mot clé et un affinage par critères de recherche suffisent pour faire apparaître dans un volet d’aperçu la liste exhaustive des fichiers concernés, puis pour afficher d’un celui qui était précisément recherché et qui risquait fort de rester introuvable avec la méthode empirique du tâtonnement...



