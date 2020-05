Coronavirus : Valeurs Assurances étoffe ses garanties

Pour les garanties d’assurance et d’assistance des produits groupes et individuels, Valeurs Assurances rajoute des garanties sans majoration de tarifs pour nos partenaires.



1- S’il n’existait pas de restriction de voyage à la date à laquelle le client est entré dans le pays dans lequel il se trouve, l'assureur efforcera, autant que possible compte tenu des restrictions résultant des mesures extraordinaires déployées par les autorités locales, de répondre à la demande d’assistance ou de remboursement de ses frais médicaux d’urgence s’il est infecté par le coronavirus ou s’il tombe malade pendant son séjour.



2 - Si votre client est placé en quarantaine dans un hôtel et ne peut quitter la région, doit-il payer la chambre ?



Si le client reste à l’hôtel pendant 48 heures minimum sur prescription des autorités sanitaires du pays, l'assureur prendra en charge les frais d’hébergement dans la limite du plafond et des conditions indiqués aux conditions générales de sa police d’assurance.



Si le client bénéficie de la garantie « interruption de séjour » et s’il avait engagé des frais pour des excursions ou autres activités auxquelles il ne peut plus participer à cause de la quarantaine, VA le rembourserons jusqu’au plafond indiqué aux conditions générales de sa police d’assurance.