Valeurs Assurances : "Nous voulons démocratiser l'assurance voyage"

L'entreprise continue également à travailler ses produits : " Nous avons un gros développement de produits avec de nouveaux intervenants qui arrivent sur le marché et bien sûr nous gardons de bonnes relations avec les anciens.



Nous avons remodelé nos produits en raison de l'inflation. Nous essayons de proposer des tarifs en baisse afin de démocratiser le produit assurance. Les prix ont augmenté avec le covid, et nous tentons de proposer un produit assurance qui soit moins cher, plus abordable et donc plus facile à vendre." précise Bertrand Thorel.



Ce dernier fidèle du Ditex est satisfait de l'édition 2024 : "Le DITEX est un très bon salon. Nous sommes fidèles au rendez-vous, nous avons de la visibilité, nous voyons énormément d'intervenants : croisiéristes, tour-opérateurs; réceptifs...



Pour nous, c'est un événement incontournable et nous serons présents tous les ans ".