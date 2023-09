Valeurs Assurances dévoile sa nouvelle identité

Valeurs Assurances, courtier en assurance voyage depuis plus de 19 ans a une volonté de développement sur le territoire national.

Pour cela, VA met en place des délégations régionales, ainsi qu’un service grand compte et Marketing



Rédigé par Bertrand Thorel, Valeurs Assurances le Lundi 4 Septembre 2023

Retrouvez nos nouveautés à l’IFTM sur le stand H084 , avec nos partenaires : Réceptifs Leaders



Avec le découpage de la France en 7 grands secteurs, notre équipe vous apportera un service de proximité pour répondre à vos demandes en terme de produits et d'après vente.

Les commerciaux sont basés en région et sont tous issus du tourisme, ils connaissent bien les problématiques rencontrées en agence de voyages et les solutions à apporter pour vous aider dans vos ventes et la gestion de vos dossiers.



Ils animeront vos ventes avec la mise en place d'incentive vendeur. Plusieurs challenges pour votre participation aux éductours que nous menons avec nos partenaires Tour Opérators, Réceptifs et Compagnies Aériennes au cours de l'année.



Notre gamme COVER que nous adaptons selon le type de voyage : Billets d’avion, croisière, package dynamique, groupe et également complémentaire CB vous permettent d’ augmenter les marges des ventes des forfaits touristiques tout en apportant des couvertures adaptées pour vos clients



Des nouveaux produits sur mesure pour les producteurs avec des assureurs reconnus un "KIT à la carte " qui permettent la création de produits sur mesure selon le profil de vos clients, destinations … etc



Avec comme exemple une multirisque basique à 1,50% net TTC plutôt adapté pour des voyages en Europe à une formule maxi à 2,50% net TTC ( incluant les greve, attentat, catastrophe naturelle , Interruption de séjour et covid pour vos destinations longs courriers.



Vous pouvez souscrire chacune des garanties séparément et ainsi construire une offre qui correspondra à la réalité de vos besoins



Egalement en option :

- L'annulation totale de groupe pour les scolaires ou les voyages linguistiques .

- La couverture des devises et augmentations du carburant

- Le rachat de franchise pour les engins à moteur



Ces produits sont élaborés avec nos partenaires assureurs et assisteurs présent à l'international avec qui nous entretenons des relations de longue date. Ils nous permettent d'avoir une couverture mondiale pour répondre aux urgences de vos clients.



Également une gamme professionnelle







L'intégration de la protection juridique, ou encore d'une garantie prudhommale à l'offre de base, vous permet de bénéficier de l’ensemble des garanties au sein d’un seul et même contrat avec un tarif compétitif.

Le Groupe Valeurs Assurances , c’est également une marque dédiée à l’évènementiel : MICE ASSURANCES Nous proposons une assurance « RISQUE OPERATION » qui couvre les risques liés à l’évènement pour les groupes.

Cela permet de sécuriser le budget global en cas d’annulation totale ou de frais supplémentaires suite à une catastrophe naturelle, un attentat, des grèves, la faillite d’une compagnies aérienne, d'un DMC, d'un TO.



Egalement, suite à l'annulation d'un vol qui engendrerai des coûts additionnels de correspondances ou de nuits d'hôtel etc…



A noter que sur ce produit nous couvrons la marge de l'agence qui est indemnisée suite à un sinistre.



Notre équipe



Notre Service Clients est joignable tous les jours pour répondre à vos questions

Téléphone : 01 56 02 04 45

Email : Présents sur 4 délégations, Paris (siège), Lille, Bordeaux et Aix en Provence, nous sommes à votre disposition pour venir à votre rencontre pour vous présenter nos offres.Téléphone : 01 56 02 04 45Email : back.office@valeurs-assurances.com

