Coronavirus : le SETO reporte tous les voyages à forfait jusqu'au 31 mars inclus

En ce qui concerne les clients sur place les TO traitent chaque demande de retours anticipés au cas par cas et dans la mesure des possibilités



Les tour-opérateurs s’évertuent à limiter le nombre de clients sur place.



Pour les départs de ce dimanche et lundi 16 mars



Chaque TO contacte ses clients pour leur conseiller de ne pas partir à cause des circonstances exceptionnelles et inévitables qui empêchant le TO de s’engager sur la bonne exécution du forfait.



Si le client insiste malgré tout pour maintenir son voyage, les TO sont avisés de conserver la preuve de la remise de l’information.



Pour les départs d’ici 31 mars inclus



Une communication aura lieu auprès du grand public français qui explique que dans la situation actuelle le TO est dans l’impossibilité d’assurer les prestations et/ou d’accéder à la destination concernée.