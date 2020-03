Coronavirus : quelle posture adopter pour les organisateurs d'événements ?

Du côté de l'organisateur, c'est à lui de prendre l'initiative de la communication auprès de ses clients. Il doit également s'organiser en interne pour minimiser le dommage autant que possible.



Tant qu'il n'est pas encore en mesure de prendre une décision sur le maintien ou pas de la manifestation, il doit avoir une communication très régulière et transparente vis-à-vis de ses clients ainsi que sur son propre process de décision.



Ses clients vont lui demander la date butoir sur laquelle il devra s'engager sur le maintien ou non de l'événement.



Il est aussi conseillé de communiquer lui-même avec son assureur. En d'autres termes, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, ressortir et examiner leur police d'assurance et engager un dialogue avec l'assureur ou le courtier sur la façon de gérer ce risque et sur ce que l'assureur considère lui-même comme l'attitude la plus responsable à prendre en terme de maintien et d'annulation.



L'objectif est d'éviter à tout prix dans le cas où la situation tournerait mal, que l'assureur vienne faire des reproches ou difficultés.



Il faut absolument entretenir et initier une communication rapide et continue avec ses clients d'un coté, et son assureur de l'autre.



TourMaG.com - Un dernier conseil ?



Alexandre Regniault : La situation est évolutive. Il faut absolument constituer une petite équipe, un comité de pilotage qui puisse suivre au jour le jour la situation et adapter les décisions.



Cela peut se passer aussi au niveau du Comex. Il faut que cela implique le juridique et le risk management pour pouvoir adapter la conduite de l'entreprise au fil des jours.