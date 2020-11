Corsair : un plan de sauvetage conclu avec l'Etat et un consortium d'investisseurs plan de retournement et de transformation

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

L'Etat a annoncé dans un communiqué avoir conclu un accord pour le sauvetage de Corsair. Ce plan comprendrait selon la Tribune, un financement de 297 millions pour renforcer les liquidités et les fonds propres.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 26 Novembre 2020

la compagnie aérienne Corsair et un consortium d’investisseurs antillais afin de lui permettre de répondre à ses difficultés financières et de mener un plan de retournement et de transformation.



Selon d'une quinzaine de repreneurs, essentiellement des DOM.



Le journal économique précise que ce plan comprend un financement de 297 millions pour renforcer les liquidités et les fonds propres. Ils proviennent de l'Etat à hauteur de 141 millions d'euros, du groupe TUI (actionnaire actuel) pour 126 millions d'euros, et des repreneurs qui apportent 30 millions d'euros en cash.



Le plan prévoirait également le départ des actionnaires actuels.



"L’Etat accompagne cette reprise en accordant des prêts à la société pour lui permettre de mettre en œuvre son plan de restructuration. Ces aides financières s’inscrivent dans le cadre du droit de l’Union européenne et restent soumises à l’approbation de la Commission européenne régulièrement informée de ce projet" indique un communiqué de presse du gouvernement. L’Etat a annoncé avoir conclu mercredi 25 novembre 2020 un accord avecSelon la Tribune le consortium serait composéLe journal économique précise que ce plan comprend un financement de 297 millions pour renforcer les liquidités et les fonds propres. Ils proviennent de l'Etat à hauteur de 141 millions d'euros, du groupe TUI (actionnaire actuel) pour 126 millions d'euros, et des repreneurs qui apportent 30 millions d'euros en cash.Le plan prévoirait également le départ des actionnaires actuels.indique un communiqué de presse du gouvernement.

"Cette reprise permettra de garantir l’avenir de la compagnie, la pérennité de ses plus de 1 000 emplois et la concurrence sur le marché de la desserte des territoires d’Outre-Mer au bénéfice des consommateurs hexagonaux et ultramarins".



Le Gouvernement précise "qu'il sera attentif au respect des engagements de l’ensemble des parties prenantes et à la mise en œuvre du plan de transformation ambitieux de l’entreprise conçu pour que la compagnie puisse retrouver un haut niveau de rentabilité".

Lu 246 fois Notez



Dans la même rubrique : < > Aérien : La Compagnie va (bientôt) revoler après 8 mois d'arrêt vers... New York ! Emirates propose une couverture d'assurance voyage multirisque gratuite